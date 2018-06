NOZ: Streit um neuen Feiertag in Niedersachsen: Elf Abgeordnete bringen Tag des Grundgesetzes ins Spiel

Osnabrück (ots) - Streit um neuen Feiertag in Niedersachsen: ElfAbgeordnete bringen Tag des Grundgesetzes ins SpielNeuer Antrag am Tag vor Landtags-Abstimmung eingereicht -Unterstützer auch aus den Reihen der SPD Osnabrück. Kurz vor der fürdiesen Dienstag (19.6.) geplanten Abstimmung über einen neuenFeiertag für Niedersachsen gibt es einen weiteren Vorschlag, welcherTag gewählt werden soll: Elf Abgeordnete von SPD und Grünen haben amMontagnachmittag beim Landtag einen Gruppenantrag eingebracht,demzufolge der "Tag des Grundgesetzes" am 23. Mai neuer Feiertag imLand werden soll. Das berichtet die "Neue Osnabrücker Zeitung"(Dienstag) unter Berufung auf einen ihr vorliegenden Antrag. Damitgibt es zum Tag der Landtagsabstimmung neben dem von derrot-schwarzen Landesregierung favorisierten Reformationstag am 31.Oktober mittlerweile vier Alternativvorschläge: Frauentag (8. März),Europatag (9. Mai), Tag des Grundgesetzes (23. Mai) sowie der Buß-und Bettag im November. Eine Mehrheit für den Reformationstag gilttrotz der Gegenvorschläge als sicher, zumal die Abweichler beiAblehnung ihres Vorschlags bei der Schlussabstimmung wieder auf den31. Oktober zurückschwenken können. Während sich MinisterpräsidentStephan Weil (SPD) und sein Stellvertreter Bernd Althusmann (CDU) fürden 31. Oktober aussprechen, sind katholische Kirche, jüdischeGemeinden und humanistische Verbände dagegen. Arbeitgebervertreterlehnen den zusätzlichen Feiertag ganz ab.Pressekontakt:Neue Osnabrücker ZeitungRedaktionTelefon: +49(0)541/310 207Original-Content von: Neue Osnabrücker Zeitung, übermittelt durch news aktuell