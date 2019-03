NOZ: Streit um Uploadfilter: Justizministerin verweist auf Verantwortung des Europäischen Parlaments

Finanztrends Video zu



mehr >

Osnabrück (ots) - Streit um Uploadfilter: Justizministerinverweist auf Verantwortung des Europäischen Parlaments"Meinungsfreiheit im Netz gewährleisten" - Barley: Ich hätte mireine andere Lösung gewünschtOsnabrück. Im Streit um sogenannte Uploadfilter unter anderem fürYoutube und andere Internet-Plattformen hat BundesjustizministerinKatarina Barley (SPD) auf die Verantwortung der EU verwiesen. "DieEntscheidung liegt nun beim Europäischen Parlament", unterstrichBarley im Interview mit der "Neuen Osnabrücker Zeitung" mit Blick aufdie Urheberrechtsreform, über die in der nächsten Woche entschiedenwird."Künstler sollen fair vergütet werden, und die Meinungsfreiheit imNetz soll gewährleistet bleiben", betonte Barley. Bei dem derzeitumstrittenen Artikel 13 gehe es vor allem darum, dassInternet-Plattformen Lizenzen von Urhebern erwerben sollen. ZumVorwurf von Kritikern, wonach Kontrollen dann nur über Upload-Filtermöglich seien und dies eine Zensur bedeute, räumte Barley ein: "Daswird in vielen Fällen den Einsatz von Filtern nach sich ziehen. Ichpersönlich halte das nicht für den richtigen Weg und hätte mirgewünscht, eine andere Lösung zu finden." Nun aber werde aufeuropäischer Ebene entschieden. "Es ist wichtig, dass europäischeStart-ups gegenüber den großen Plattformen eine echteWettbewerbschance bekommen", forderte die Bundesjustizministerin. ImBundeskabinett hatte sich Barley trotz Bedenken den Plänen für dieUrheberrechtsreform angeschlossen._____________________________________________________________________Bundesjustizministerin Barley: Heimatministerium muss Ziele klardefinieren"Bundespolitik stark von Berliner Perspektive geprägt" -SPD-Kandidatin bei Europawahl sieht sich als "Lobbyistin fürländliche Räume"Osnabrück. Die SPD-Spitzenkandidatin bei der Europawahl, KatarinaBarley, erwartet mehr Profil vom seit einem Jahr bestehendenHeimatministerium in Berlin. "Die Ziele müssten klar definiertwerden", mahnte die Bundesjustizministerin im Interview mit der"Neuen Osnabrücker Zeitung" mit Blick auf die Abteilung Heimat imBundesinnenministerium. "Heimatpolitik" nannte die SPD-Politikerineine "Querschnittsaufgabe aller Ministerien". Die aktuelleBundesregierung habe sich schließlich vorgenommen, für dieGleichwertigkeit der Lebensverhältnisse in Stadt und Land zu sorgen.Sie selbst sieht sich ausdrücklich "als Lobbyistin für ländlicheRäume". Die Bundespolitik sei "stark von der Berliner Perspektivegeprägt", bemängelte sie.Pressekontakt:Neue Osnabrücker ZeitungRedaktionTelefon: +49(0)541/310 207Original-Content von: Neue Osnabrücker Zeitung, übermittelt durch news aktuell