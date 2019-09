NOZ: Streit um Klimakompromiss: CDU-Wirtschaftsrat lehnt Nachbesserungen ab

Osnabrück (ots) - Streit um Klimakompromiss: CDU-Wirtschaftsratlehnt Nachbesserungen abAbsage an SPD und Grüne - Präsidentin Hamker mahnt "Vernunft" anOsnabrück. Der CDU-Wirtschaftsrat hat den Vorstoß vonSPD-Interimschefin Malu Dreyer für Nachbesserungen beimKlimakompromiss abgelehnt. "Ich warne davor, das gerade beschlosseneKlimapaket wieder aufzureißen. Das widerspricht jederwirtschaftlichen Vernunft", sagte Präsidentin Astrid Hamker der"Neuen Osnabrücker Zeitung". Nach den Worten von Hamker scheint dieSPD auch in der Klimapolitik gespalten zu sein. "Aber stattParteiquerelen sind jetzt Ernsthaftigkeit und Entschlossenheitgefordert. Die fehlt mal wieder bei den Sozialdemokraten", meinte diePräsidentin des CDU-Wirtschaftsrats, der 12.000 Unternehmer vertritt.Sie warnte ferner die Grünen vor einer Blockade der Klima-Beschlüsseim Bundesrat. "Ich bin sehr irritiert, dass die Grünen einen Streitüber die Pendlerpauschale vom Zaun brechen und so Stadt- undLandbevölkerung spalten", erklärte Hamker. In Flächenländern wieNiedersachsen oder in den großen Ballungsgebieten seien Arbeitnehmerauf das Auto angewiesen. "Es wäre daher unfair und ungerecht, Pendlernicht zu unterstützen", sagte die CDU-Politikerin.Hamker hält es zudem für "schwierig", Größenordnungen festzulegen,bevor 2021 der CO2-Emissionshandel beginnt. Das widerspreche denPrinzipien der Marktwirtschaft. Die Grünen hatten zuvor den von derKoalition vereinbarten CO2-Einstiegspreis von 10 Euro pro Tonne alszu niedrig kritisiert. SPD-Chefin Dreyer zeigte sich in diesem Punktjetzt gesprächsbereit: "Wir haben ja der Union vorgeschlagen, dassman wenigstens als Kompromiss mit 20 Euro beginnt", sagte sie. DieChefin des Wirtschaftsrats verwies dagegen auf die Verantwortung derPolitik, den Industriestandort Deutschland wettbewerbsfähig zuhalten, soziale Verantwortung wahrzunehmen und die Bürger nicht zuüberfordern. "Und drittens müssen wir die Klimaziele erreichen. Dasalles in Einklang zu bringen war nicht einfach, ist aber imKlimapaket der Koalition gelungen", sagte sie.Pressekontakt:Neue Osnabrücker ZeitungRedaktionTelefon: +49(0)541/310 207Original-Content von: Neue Osnabrücker Zeitung, übermittelt durch news aktuell