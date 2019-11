Osnabrück (ots) - Streit um Grundrente: DGB warnt vor "Frust undPolitikverdrossenheit"Dringender Appell an Koalition: Einmalige Chance nicht vertunOsnabrück. Im Streit um die Grundrente warnt der Deutsche Gewerkschaftsbund vorschwerwiegenden Folgen, falls sich eine Lösung weiter verzögert.DGB-Vorstandsmitglied Annelie Buntenbach sagte der "Neuen Osnabrücker Zeitung":"Wer nach zig Anläufen in den vergangenen Legislaturperioden und nach derintensiven Debatte zwischen den Koalitionären jetzt kein Ergebnis liefert,schafft Frust und Politikverdrossenheit." Und er gieße Wasser auf die Mühlenderer, "die unsere Demokratie verächtlich machen und unsere freiheitlicheGesellschaft abschaffen wollen". Die Koalition habe jetzt die einmalige Chance,die Lebensleistung von Millionen hart arbeitenden Menschen mit einer echtenGrundrente zu würdigen. Diese Chance dürfe der am kommenden Montag tagendeKoalitionsausschuss nicht vertun, so die Gewerkschafterin.Buntenbach fügte hinzu, wer über Jahrzehnte aus niedrigem Lohn seineRentenbeiträge bezahlt habe, der dürfe nicht zum Sozialamt geschickt werden,damit er im Alter über die Runden kommt. "Die Koalition aus Union und SPD darfdie fast drei Millionen Menschen, die von einer Grundrente profitieren können,jetzt nicht hängen lassen."Auch nach der Sitzung einer hochrangigen Arbeitsgruppe sind in der Koalitionnoch letzte Fragen offen. Wie am Freitag verlautete, soll nun zwar auf das Wort"Bedürftigkeitsprüfung" verzichtet werden. Die Finanzämter sollen aber "das zuversteuernde Einkommen" den Berechnungen zugrunde legen.Pressekontakt:Neue Osnabrücker ZeitungRedaktionTelefon: +49(0)541/310 207Original-Content von: Neue Osnabrücker Zeitung, übermittelt durch news aktuell