NOZ: Statistik zu sicheren Herkunftsländern: Einstufung senkt nicht automatisch Zahl der Asylsuchenden

Osnabrück (ots) - Statistik zu sicheren Herkunftsländern:Einstufung senkt nicht automatisch Zahl der AsylsuchendenMehr Bewerber aus Balkanstaaten - Linke kritisiert geplanteAusweitung der ListeOsnabrück. Die Einstufung bestimmter Länder als sichereHerkunftsstaaten senkt nach Zahlen des Bundesinnenministeriums nichtimmer die Zahl der Asylsuchenden aus diesen Staaten. So kamen in denfünf Monaten nach der Entscheidung vom November 2014, Serbien,Bosnien und Mazedonien zu sicheren Herkunftsländern zu erklären, rund20 750 Asylbewerber von dort nach Deutschland. Das waren deutlichmehr als in den fünf Monaten vor dieser Entscheidung, als rund 18 950kamen. Das geht aus einer Antwort des Innenministeriums auf eineschriftliche Frage der Linken-Abgeordneten Ulla Jelpke hervor, dieder "Neuen Osnabrücker Zeitung" vorliegt. Ein zweites Beispiel zeigt:Nach der Entscheidung vom Oktober 2015, Albanien, Kosovo undMontenegro zu sicheren Herkunftsländern zu erklären, sank die Zahlder Asylsuchenden laut Statistik zwar, allerdings setzte dieseEntwicklung schon Monate vor diesem Beschluss ein.Die Linke geht davon aus, dass offenkundig andere Faktorenausschlaggebend für die Entwicklung der Zahl der Asylsuchenden sind.In Bezug auf die Westbalkanländer hätten die Herkunftsländerbeispielsweise strenge Ausreisekontrollen eingeführt, um ihreStaatsangehörigen an der Asylsuche zu hindern. Zudem hatte dasBundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) die Bearbeitung undAblehnung priorisiert und beschleunigt und Abschiebungen massivverstärkt.Die innenpolitische Expertin der Linken, Ulla Jelpke, kritisierte:"Die Behauptung durch die Einstufung von Herkunftsstaaten alsvermeintlich sicher ließe sich die Zahl der Asylsuchenden aus diesenLändern reduzieren, ist falsch, das zeigen die Zahlen derBundesregierung." Eine solche Einstufung führe in erster Linie "zueiner Entrechtung der Schutzsuchenden aus diesen Ländern, zu einemAsylverfahren zweiter Klasse und unmenschlichen Schikanen in derPraxis." Jelpke forderte: "Spätestens nach der Bayern-Wahl sollteendlich Schluss sein mit schlechter Symbolpolitik im Asylbereich."Menschen aus sogenannten sicheren Herkunftsstaaten können leichterabgeschoben werden, auch Asylverfahren lassen sich schnellerabwickeln. Die Bundesregierung überlegt, mehr Staaten - etwaTunesien, Algerien, Marokko und Georgien - in diese Kategorieeinzustufen. Ein entsprechender Vorstoß der FDP war in dervergangenen Woche im Bundestag gescheitert.