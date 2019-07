NOZ: Städtetag mahnt Klimakabinett: Preis für CO2-Emissionen muss kommen

Osnabrück (ots) - Städtetag mahnt Klimakabinett: Preis fürCO2-Emissionen muss kommenIndustrie und Handel warnen vor zusätzlichen Lasten - "Es gibtschon viele Instrumente"Berlin. Der Deutsche Städtetag hat vor der Sitzung desKlimakabinetts an diesem Donnerstag die Bundesregierung aufgerufen,auf jeden Fall auch einen Preis für CO2-Emissionen einzuführen.Präsident Burkhard Jung sagte der "Neuen Osnabrücker Zeitung": "Wirverstehen, dass noch intensiv erörtert werden muss, wie das passendeModell für einen CO2-Preis aussehen kann. Aber für die Städte istklar: Ein Preis auf Kohlendioxid ist ein notwendiger Ansatz, umdiesen Schadstoff zu reduzieren und so die Klimaziele schneller zuerreichen." Soziale Härten müssten dabei mit geeigneten Maßnahmenabgefedert werden, forderte der Leipziger Oberbürgermeister.Nach seinen Worten stoßen die Klimaschutzbemühungen in den Städtendann an Grenzen, wenn Bund und Länder nicht ihren eigenen Beitragleisten. "Deshalb muss der Bund im September sein angekündigtesKlimaschutzgesetz vorstellen - mit wirksamen Maßnahmen, die deutlicheFortschritte beim Abbau von Kohlendioxid erzielen", betonte derPräsident. Außerdem erwarte der Städtetag von Bund und Ländern, dasssie sowohl Klimaschutz als auch Klimaanpassungsprozesse in denStädten intensiver fördern. Jung verwies auf rund 12.500 Projekte inmehr als 3000 Kommunen, die von 2008 bis Ende 2018 unterstützt wordensind. "Aber wir wissen auch: In jeder Stadt gibt es Möglichkeiten,sich noch stärker zu engagieren", sagte er. Es gehe darum, gemeinsameine Verkehrswende zu erreichen, erneuerbare Energien stärkerauszubauen, die energetische Sanierung von Gebäuden voranzutreibenund Klimaschutzkriterien bei der Bauleitplanung stärker zuberücksichtigen.Der Deutsche Industrie- und Handelskammertag (DIHK) hatunterdessen vor zusätzlichen Lasten für die Wirtschaft durch eineCO2-Bepreisung gewarnt. "Das wäre für die Wettbewerbsfähigkeit derUnternehmen eine Gefahr", sagte DIHK-Präsident Eric Schweitzer der"Neuen Osnabrücker Zeitung" mit Blick auf das Klimakabinett. Erplädierte ferner für Lösungen auf europäischer Ebene und verlässlichePlanung. Daher sollten mögliche neue Maßnahmen für den Klimaschutz"nicht Hals über Kopf, sondern mit zeitlichem Vorlauf und inkalkulierbaren Schritten eingeführt werden". Für die Unternehmen ausder Energiewirtschaft und der Industrie bestehe zudem mit demeuropäischen Emissionshandel schon eine funktionierendeCO2-Bepreisung. "Das wird häufig übersehen", erklärte Schweitzer.Auch gebe es national bereits eine Vielzahl an Instrumenten - vonCO2-Grenzwerten für Fahrzeuge bis hin zu Förderinstrumenten fürenergieeffiziente Technologien. "Diesen Instrumentenkasten sollte diePolitik intelligent weiterentwickeln", forderte Schweitzer. Aus Sichtdes DIHK könne ein CO2-Preis hier nur ein Baustein sein, dies hättenauch die Wirtschaftsweisen jüngst in ihrer ausgewogenen Analysebestätigt. "Ein einfaches Plädoyer für eine Steuerlösung alsCO2-Bepreisung kann ich daraus nicht ablesen", betonte PräsidentSchweitzer.Pressekontakt:Neue Osnabrücker ZeitungRedaktionTelefon: +49(0)541/310 207Original-Content von: Neue Osnabrücker Zeitung, übermittelt durch news aktuell