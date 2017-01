NOZ: Städtetag fordert mehr Anstrengungen zur Rückführung abgelehnter Asylbewerber

Osnabrück (ots) - Städtetag fordert mehr Anstrengungen zurRückführung abgelehnter AsylbewerberPräsidentin Lohse: Vollzugsdefizite abstellen - Unterstützung fürneues SicherheitspaketOsnabrück. Der Deutsche Städtetag unterstützt die von derBundesregierung geplanten Gesetzesänderungen als Konsequenz aus demAnschlag in Berlin. "Die zwischen Innen- und Justizministerverabredeten Schritte helfen, damit sich die Menschen in unserenStädten sicherer fühlen können", sagte Präsidentin Eva Lohse der"Neuen Osnabrücker Zeitung" (Donnerstag). Sie forderte ferner mehrAnstrengungen, auch abgelehnte Asylbewerber, die nicht als Gefährdereinzustufen sind, in ihre Heimatländer zurückzuführen. Dafür schlägtder Städtetag eine zentrale Rückführung durch die Länder vor, bevordie Menschen auf die Kommunen verteilt werden."Wenn abgelehnte Asylbewerber, von denen eine Gefahr ausgeht,leichter und länger in Abschiebehaft genommen oder mit elektronischenFußfesseln überwacht werden, trägt das zu mehr Sicherheit bei",erklärte Lohse. Sie erwarte aber von Bund und Ländern, dass sie sichgenerell konsequenter um die Rückführung abgelehnter Asylbewerberkümmerten und Vollzugsdefizite abstellten. "Wir wollen uns in denStädten auf die Integration der Flüchtlinge mit Bleibeperspektivekonzentrieren können", betonte die Präsidentin, die auchOberbürgermeisterin von Ludwigshafen ist.Nach Ansicht des Städtetages muss die Bundesregierung auch weitereVerbesserungen vor allem mit den Mahgreb-Staaten Tunesien, Algerienund Marokko erreichen, damit abgelehnte Asylbewerber dorthin leichterzurückgeführt werden können.Pressekontakt:Neue Osnabrücker ZeitungRedaktionTelefon: +49(0)541/310 207Original-Content von: Neue Osnabr?cker Zeitung, übermittelt durch news aktuell