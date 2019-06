NOZ: Städte-und Gemeindebund warnt: Nicht jeden Quadratmeter in der City bebauen

Osnabrück (ots) - Städte-und Gemeindebund warnt: Nicht jedenQuadratmeter in der City bebauen"Mehr Grün wegen des Klimawandels" - Landsberg: Das wirkt alsFeinstaubfilter und TemperaturregulatorOsnabrück. Der Deutsche Städte-und Gemeindebund hat angesichts desKlimawandels mehr Grün in den Citys und Ortskernen gefordert. "Wirdürfen trotz der Wohnungsnot nicht jeden Quadratmeter bebauen", sagteHauptgeschäftsführer Gerd Landsberg im Interview mit der "NeuenOsnabrücker Zeitung". Kluge Stadtentwicklung setze auf kurze Wege,Parks sowie "auf eine Architektur, die zum Verweilen einlädt". DerGemeindebund arbeite mit Hochdruck an entsprechenden Konzepten. GrüneZonen dienten zudem als Feinstaubfilter, erhöhten die Luftqualitätund könnten als Temperaturregulator gerade bei Hitzeperioden einewichtige Funktion übernehmen. Landsberg wies zugleich darauf hin,dass von den minimal erforderlichen 80.000 Sozialwohnungen pro Jahraktuell allenfalls die Hälfte gebaut würden. Neben hohen Kosten,Mangel an Bauland und Kollisionen mit Umweltauflagen sei Bürokratieder Grund. Die Zahl der Bauvorschriften hat sich in den letztenJahren von 5000 auf 20.000 vervierfacht. Landsberg erklärte: "Wirsollten ehrlich sein: Eine kurzfristige Lösung der Wohnungsproblemein den Ballungszentren wird nicht möglich sein." Zur Entlastung derBoom-Regionen drängte er darauf, ländliche Räume sträker als bishermit einem leistungsfähigem öffentlichen Personennahverkehr und einemSchienennetz zu erschließen. In den ländlichen Regionen inDeutschland stünden 1,2 Millionen Wohnungen leer.Kommunen: Bei neuer Grundsteuer darf es keine "extremen Ausschlägenach oben" gebenLandsberg warnt vor "Überforderung" der Bürger - Beschlüsse nochvor der SommerpauseOsnabrück. Der Deutsche Städte-und Gemeindebund geht fest davonaus, dass es bei der Reform der Grundsteuer nicht zu "extremenAusschlägen nach oben" kommt "Wir werden die Kirche im Dorf lassen.Im Durchschnitt zahlen die Bürger derzeit 20 Euro Grundsteuer imMonat. Das ist keine Überforderung. Und wir werden darauf achten,dass es auch künftig keine Überforderung geben wird", sagteHauptgeschäftsführer Gerd Landsberg im Interview mit der "NeuenOsnabrücker Zeitung". Den vom Kabinett bereits gebilligten Kompromissbei der vom Verfassungsgericht geforderten Neubewertung vonImmobilien nannte er tragfähig. Jetzt seien alle politischen Kräftegefordert, noch vor der Sommerpause die notwendigen Beschlüsse inBundestag und Bundesrat zu fassen. "Wenn die Reform bis zum 31.Dezember 2019 nicht im Gesetzblatt steht, fehlen den Städten undGemeinden nächstes Jahr 14 Milliarden Euro. Dann gehen in vielenKommunen die Lichter aus", warnte Landsberg. Weitere Schwimmbäderwürden geschlossen, die Jugendarbeit werde zurückgefahren und dieInvestitionen für Kindergärten und Schulen deutlich reduziert werdenmüssen. Landsberg warnte ferner vor einem Scheitern desRegierungsbündnisses von Union und SPD. "Der damit verbundeneStillstand wäre verheerend für unser Land. In einer Zeit, in der dieNeuordnung Europas ansteht und die Wirtschaft schwächelt, brauchenwir eine stabile und handlungsfähige Regierung", betonte er. MitBlick auf den Neustart, für den die SPD am 24. Juni die Weichenstellt, sagte der Hauptgeschäftsführer: "Die Große Koalition istbesser als ihr Ruf. Leider neigen die Koalitionspartner -insbesondere die SPD - dazu, ihre eigenen Erfolge schlechtzureden.Das muss aufhören."Pressekontakt:Neue Osnabrücker ZeitungRedaktionTelefon: +49(0)541/310 207Original-Content von: Neue Osnabrücker Zeitung, übermittelt durch news aktuell