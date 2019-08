NOZ: Städte-und Gemeindebund gegen pauschales Böller-Verbot

Osnabrück (ots) - Städte-und Gemeindebund gegen pauschalesBöller-Verbot"Überzeugungsarbeit bei den Bürgern ist gefragt" - Landsberg:Verkehr ist der Haupt-LuftverschmutzerOsnabrück. Der Deutsche Städte- und Gemeindebund hat sich gegenein Pauschalverbot für private Silvesterfeuerwerke ausgesprochen."Neujahrs-Böller sind ein Ausdruck von Lebensfreude und sollten dahernicht generell untersagt werden", sagte Hauptgeschäftsführer GerdLandsberg der "Neuen Osnabrücker Zeitung" mit Blick auf aktuelleVorstöße der Deutschen Umwelthilfe . "Allein durch Verbote undgesetzliche Einschränkungen wird man nicht weiterkommen", meinteLandsberg. Es gehe darum, die Bevölkerung zu überzeugen und für einenverantwortungsvollen Umgang mit Böllern und Feuerwerkskörpern zuwerbenAllerdings achteten die Kommunen zu Recht darauf, dass in derSilvesternacht, aber auch bei anderen festlichen Gelegenheiten"Böllern nicht grenzenlos geschieht" , erklärte derHauptgeschäftsführer. Beschränkungen seien notwendig zum Beispiel inder Nähe von Senioren- und Kinderheimen, Tierheimen oder auch ausGründen des Brandschutzes. In Innenstädten mit alter Bausubstanz undFachwerkhäusern sei auch ein komplettes Feuerwerksverbot sinnvoll undwerde bereits vollzogen. Dies gelte auch für Straßen und Plätze, aufdenen sich anlassbezogen größere Menschenmengen versammeln, zumBeispiel bei Konzerten, Straßenfesten oder Kundgebungen.Mit Blick auf die Luftverschmutzung gab Landsberg zu bedenken,dass nicht Böller und Feuerwerk, sondern der Verkehr immer noch einerder Hauptverursacher von Emissionen in den Kommunen sei. "Im Jahr2018 verursachte der Verkehr annähernd 40 Prozent der Emissionen vonStickstoffoxiden in der Luft", hob er hervor." Nicht pauschaleBöllerverbote seien daher bei der Verbesserung der Luftqualitäthilfreich, sondern zügige Investitionen in den öffentlichenNahverkehr, in den Bau von Radwegen und in die Digitalisierung derVerkehrssysteme. Bund und Länder seien hier gefordert.Pressekontakt:Neue Osnabrücker ZeitungRedaktionTelefon: +49(0)541/310 207Original-Content von: Neue Osnabrücker Zeitung, übermittelt durch news aktuell