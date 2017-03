NOZ: Städte-und Gemeindebund: Demokratie hält Wahlkampf-Auftritte türkischer Minister aus

Osnabrück (ots) - Städte-und Gemeindebund: Demokratie hältWahlkampf-Auftritte türkischer Minister ausLandsberg: Kommunen halten sich strikt an die grundgesetzlichgarantierte Meinungs-und VersammlungsfreiheitOsnabrück. Der Deutsche Städte-und Gemeindebund fordertBesonnenheit im sich zuspitzenden Streit um Auftritte türkischerMinister in Deutschland. "Die Demokratie in Deutschland ist starkgenug, dies auszuhalten", sagte Hauptgeschäftsführer Gerd Landsbergder " Neuen Osnabrücker Zeitung" (Dienstag). Eine europäischeRegelung, wie sie der österreichische Bundeskanzler Christian Kern(SPÖ) vorgeschlagen habe, führe nicht weiter. Es sei Aufgabe derBundesregierung, mit der Türkei eine Vereinbarung zu treffen, dassderartige Veranstaltungen auf der Basis des deutschen Rechts ohneGewalt und Tumulte durchgeführt werden könnten.Landsberg warnte vor "Provokationen" der türkischen Regierung,etwa durch die Forderung nach Einreiseverboten für deren Mitglieder.Untersagt werden könnten deren Auftritte nur, "wenn sie dasfriedliche Zusammenleben von Deutschen und Ausländern oder dieöffentliche Sicherheit und Ordnung gefährden könnten". Die Kommunenbeachten nach Angaben des Hauptgeschäftsführers bei der Zulassung vonVersammlungen und der Vergabe öffentlicher Einrichtungen strikt diegrundgesetzlich geschützte Meinungsfreiheit und dieVersammlungsfreiheit. "Natürlich ist es zu kritisieren, dassausländische Politiker hier in Deutschland Wahlkampf machen. Dasrechtfertigt aber nicht, Auftritte politisch zu verbieten", erklärteLandsberg.Pressekontakt:Neue Osnabrücker ZeitungRedaktionTelefon: +49(0)541/310 207Original-Content von: Neue Osnabr?cker Zeitung, übermittelt durch news aktuell