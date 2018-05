NOZ: Städte-und Gemeindebund: Bund muss für gute Kitas mehr Geld ins System pumpen

Osnabrück (ots) - Städte-und Gemeindebund: Bund muss für guteKitas mehr Geld ins System pumpen"Die bis 2021 zugesagten 3,5 Milliarden Euro reichen nicht" -Kritik an "Alles zum Nulltarif" -Ankündigungen der FamilienministerinOsnabrück. Der Deutsche Städte- und Gemeindebund hat dieBundesregierung aufgefordert, zur Finanzierung guter Kitas "mehr Geldins System" zu pumpen. "Der Bund steht massiv in der Pflicht, denimmensen Bedarf an zusätzlichen Betreuungsplätzen zu decken und dieVerbesserung der Qualität zu gewährleisten", sagteHauptgeschäftsführer Gerd Landsberg der "Neuen Osnabrücker Zeitung"(Dienstag).Die im Koalitionsvertrag bis 2021 zugesagten 3,5 Milliarden Euroreichten bei Weitem nicht aus, um die Zusagen zu finanzieren. Auchfür die neue Familienministerin Franziska Giffey (SPD) gelte derMaßstab: "Nicht das Erzählte reicht, sondern das das Erreichtezählt." Giffey sollte nichts versprechen, was der Bund nicht haltenkönne, kritisierte Landsberg die "Alles zum Nulltarif"-Ankündigungender Ministerin. "Mit Vollkasko-Mentalität lösen wir die Problemenicht", warnte der Hauptgeschäftsführer unter Hinweis auf aktuelleErhebungen des Deutschen Jugendinstituts. Danach werden inDeutschland bis 2025 über 700.000 Plätze zusätzlich in derKindertagesbetreuung und 492.000 Plätze für Grundschulkinderbenötigt.Der Städte- und Gemeindebund erwartet, dass gut oder sehr gutverdienende Eltern im Interesse an Kitas in sehr guter Qualität auchzur Zahlung höherer Beiträge bereit sind. Geringer verdienende Elterndürften von höheren Beiträgen nicht betroffen sein, betonteLandsberg. "Klar ist, dass der Bund den Eltern nicht immer neueVersprechungen machen sollte, ehe die bestehenden Zusagen aucheingelöst werden konnten", betonte er.Pressekontakt:Neue Osnabrücker ZeitungRedaktionTelefon: +49(0)541/310 207Original-Content von: Neue Osnabrücker Zeitung, übermittelt durch news aktuell