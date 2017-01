NOZ: Staatsministerin Özoguz will Netzwerk gegen Radikalisierung

Osnabrück (ots) - Staatsministerin Özoguz will Netzwerk gegenRadikalisierung"Praxiswissen austauschen" - Integrationsbeauftragte: Auf Dauerist eigenes Ministerium nötigOsnabrück. Die Integrationsbeauftragte der Bundesregierung, AydanÖzoguz (SPD), hat nach den islamistischen Anschlägen in Deutschlanddie Einrichtung einer Bundesstelle "Prävention" gefordert. "Wir habenviele gute und bewährte Modellprojekte, um Radikalisierungvorzubeugen. Was uns bislang aber fehlt, ist eine bundesweiteVernetzung, damit Bund, Länder und Kommunen von den Erfahrungen desjeweils anderen profitieren können", sagte Özoguz der "NeuenOsnabrücker Zeitung" (Freitag).Die Staatsministerin strebt ein Kompetenznetzwerk an, daszentraler Ansprechpartner für Politik und Zivilgesellschaft sein sollund über alle Ebenen hinweg arbeiten kann. "Es geht darum,Praxiswissen auszutauschen und allen betroffenen staatlichen undzivilgesellschaftlichen Stellen effektive Mittel der Vorbeugunganzubieten." Das betreffe Schulen und Behörden, aber auch Gefängnisseoder Vereine. Auf Dauer hält Özoguz, die mit ihrem Stab imBundeskanzleramt arbeitet, die Einrichtung einesIntegrationsministeriums für unverzichtbar. "Es wäre gut, wenn diesesRessort schon in der nächsten Wahlperiode kommt", sagte dieStaatsministerin.Özoguz plädierte erneut dafür, durch islamischenReligionsunterricht an staatlichen Schulen jungen Muslimen einBasiswissen über ihre Religion anzubieten. Das helfe, einen Gegenpolzur Verbreitung radikaler Missdeutungen des Koran zu schaffen undmöglichen Hasspredigern den Nährboden zu entziehen. "Deshalb ist esgut, dass inzwischen an deutschen Hochschulen Islamische Theologiegelehrt wird", betonte die Politikerin. Stand Wintersemester 2016/17waren nach ihren Angaben rund 2000 Studierende in die Bachelor- undMaster-Studiengänge sowie in Lehramts-Studiengängen der fünf Zentrenfür Islamische Theologie eingeschrieben.Pressekontakt:Neue Osnabrücker ZeitungRedaktionTelefon: +49(0)541/310 207Original-Content von: Neue Osnabr?cker Zeitung, übermittelt durch news aktuell