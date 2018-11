NOZ: Spahn lädt Kassen und Krankenhäuser zu getrennten Gesprächen über Klagewelle

Osnabrück (ots) - NOZ: Spahn lädt Kassen und Krankenhäuser zugetrennten Gesprächen über KlagewelleTermine kommenden Mittwoch und Donnerstag - Lauterbach: "Wirwerden das Gesetz nicht ändern"Osnabrück. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) hatKrankenkassen und Kliniken für kommende Woche zu getrenntenGesprächen über eine Entschärfung der Klagewelle bei denSozialgerichten einbestellt. Am nächsten Mittwoch werde Spahnzunächst mit dem Spitzenverband der Gesetzlichen Krankenkassen undanderen Kassenverbänden beraten. Einen Tag später werde er Vertreterder Deutschen Krankenhausgesellschaft empfangen, wie die "NeueOsnabrücker Zeitung" am Donnerstag aus Ministeriumskreisen erfuhr.Aufgrund verkürzter Klagefristen und einer Stichtagregelung hattenKrankenkassen bis zum 9. November mehr als 20 000 Klagen bei denSozialgerichten eingereicht. Dabei geht es um Rechnungen vonKrankenhäusern für erfolge Behandlungen, die die Kassen beanstandenund nicht oder nur teilweise erstatten wollen. Gerichte sehen sichdadurch heillos überlastet und Krankenhäuser fürchten umMilliardeneinnahmen.SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach rechtfertigte dieStichtagreglung und stellte im Gespräch mit der "NOZ" klar: "Wirwerden das Gesetz nicht ändern, denn sonst würden die Klagen nur mitZeitverzögerung kommen. Der Arbeitsaufwand für die Gerichte ist derselbe." Zugleich trat er Befürchtungen der Kliniken entgegen, aufMilliardenkosten sitzen zu bleiben. "Die Warnungen vonKrankenhäusern, jetzt in die Pleite zu rutschen, halte ich fürübertrieben", so der Arzt und SPD-Fraktionsvize. Der Großteil derKlagen werde niedergeschlagen, weil sie "rasch und schlechtvorbereitet" worden seien. Vielfach handele es sich auch um"prophylaktisches Klagen".Pressekontakt:Neue Osnabrücker ZeitungRedaktionTelefon: +49(0)541/310 207Original-Content von: Neue Osnabrücker Zeitung, übermittelt durch news aktuell