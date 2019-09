NOZ: Sozialverband fordert Konsequenzen aus Rentenlücke zwischen Männern und Frauen

Osnabrück (ots) - Sozialverband fordert Konsequenzen ausRentenlücke zwischen Männern und FrauenVdK-Präsidentin Bentele drängt auf Rückkehrrecht von Teilzeit aufVollzeit für alleOsnabrück. Angesichts der deutlichen Lücke zwischen den Renten vonMännern und Frauen fordert der Sozialverband VdK Deutschland einebessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf sowie ein Rückkehrrechtvon Teilzeit auf Vollzeit für alle Beschäftigten. VdK-PräsidentinVerena Bentele reagierte damit in der "Neuen Osnabrücker Zeitung" aufeine Untersuchung der Universität Mannheim und der niederländischenTilburg University. Danach erhalten Frauen im Durchschnitt 26 Prozentweniger gesetzliche Rente als Männer.Die VdK-Präsidentin betonte, Familienarbeit sei auch heutzutagenoch in erster Linie Frauenarbeit. Viele Mütter wollten gerne mehrarbeiten, um auch im Alter gut abgesichert zu sein. "Doch alle, dieaktuell auf der Suche nach einem Kitaplatz sind, wissen, wieschwierig das Unterfangen ist. Letztendlich landen deswegen vor allemFrauen häufig in der Teilzeitfalle." Bentele forderte vor diesemHintergrund, die Ganztagesbetreuung in Kitas schnellstmöglichauszubauen. "Zudem braucht es flexiblere Arbeitszeitmodelle alsbisher und ein Rückkehrrecht von Teilzeit auf Vollzeit für alle. Eskann nicht sein, dass dieses Recht abhängig ist von der Größe desjeweiligen Unternehmens. Hier besteht dringend Handlungsbedarf."Hintergrund: Kleine Unternehmen mit bis zu 45 Beschäftigten sindvon der sogenannten Brückenteilzeitregelung ausgenommen. Um dieseArbeitgeber nicht zu überfordern, gibt es für deren Beschäftigtekeinen Rechtsanspruch auf befristete Teilzeit. Für Unternehmen von 46bis zu 200 Mitarbeitern gilt eine Zumutbarkeitsgrenze: Hier muss pro15 Beschäftigten nur jeweils einem Antrag auf befristete Teilzeitentsprochen werden.Pressekontakt:Neue Osnabrücker ZeitungRedaktionTelefon: +49(0)541/310 207Original-Content von: Neue Osnabrücker Zeitung, übermittelt durch news aktuell