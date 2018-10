NOZ: Sozialverband VdK nennt Sanktionen gegen junge Hartz-IV-Empfänger skandalös

Osnabrück (ots) - Sozialverband VdK nennt Sanktionen gegen jungeHartz-IV-Empfänger skandalösPräsidentin Bentele: Von sinkenden Zahlen nicht täuschen lassenOsnabrück. Der Sozialverband VdK Deutschland hat davor gewarnt,sich von der leicht sinkenden Zahl von Sanktionen gegenHartz-IV-Empfänger täuschen zu lassen. VdK-Präsidentin Verena Bentelesagte der "Neuen Osnabrücker Zeitung", weiterhin werde einebeträchtliche Zahl der Leistungsbezieher von den Jobcenternsanktioniert statt gefördert. Nach den Sanktionen bleibe vielenBetroffenen oft noch nicht einmal ihr verfassungsrechtlichgarantiertes sozio-kulturelles Existenzminimum. "Und schon dieses istviel zu gering, um ein gutes und würdevolles Leben führen zu können",so Bentele.Geradezu ein Skandal sind nach den Worten der VdK-Präsidentin dieverschärften Sanktionen gegen junge Erwachsene: "Diese führen dazu,dass sie den Kontakt zum Jobcenter abbrechen und manchmal sogarwohnungslos werden. Eine erfolgreiche Vermittlung in eine Ausbildungoder Arbeit ist dann nicht mehr möglich." Stattdessen müssten dieAnsprüche der Leistungsbezieher auf Qualifizierung, nachhaltigeEingliederung in den Arbeitsmarkt und soziale Teilhabe ausgebaut unddauerhaft finanziert werden.Nach den geltenden Gesetzen können jungen Menschen bis 25 bereitsbeim ersten Regelverstoß, der über ein Meldeversäumnis hinausgeht,die Regelleistungen zu 100 Prozent gestrichen werden. Kommt innerhalbeines Jahres ein weiterer Pflichtverstoß hinzu, kann auch die Mietegekürzt werden.Die Zahl der Sanktionen gegen Hartz-IV-Empfänger ist in den erstensechs Monaten des Jahres leicht auf knapp 449.550 gesunken. Das warenrund 25.800 weniger als im gleichen Vorjahreszeitraum, wie dieBundesagentur für Arbeit am Mittwoch in Nürnberg mitteilte. DieSanktionsquote - also das Verhältnis von verhängten Sanktionen zuallen erwerbsfähigen Leistungsberechtigten - lag unverändert bei 3,1Prozent. Mit 77,4 Prozent entfällt ein Großteil der Sanktionen aufMeldeversäumnisse - wenn also beispielsweise jemand einen Termin beimJobcenter ohne wichtige Gründe nicht wahrnimmt.Pressekontakt:Neue Osnabrücker ZeitungRedaktionTelefon: +49(0)541/310 207Original-Content von: Neue Osnabrücker Zeitung, übermittelt durch news aktuell