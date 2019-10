NOZ: Sozialverband VdK kritisiert Klimapaket: Auch Schutz des sozialen Klimas wichtig

Osnabrück (ots) - Sozialverband VdK kritisiert Klimapaket: AuchSchutz des sozialen Klimas wichtigPräsidentin Bentele: Steuerliche Absetzbarkeit von energetischerSanierung bringt Rentnern nichtsOsnabrück. Die Kritik der Sozialverbände am Klimapaket derBundesregierung reißt nicht ab: Der Sozialverband VdK Deutschlanddrängt auf deutliche Korrekturen unter anderem zugunsten vonRentnern. VdK-Präsidentin Verena Bentele sagte der "Neuen OsnabrückerZeitung": "Der Schutz des Klimas muss uns allen wichtig sein. Wichtigist aber auch der Schutz des sozialen Klimas."Bentele kritisierte, in den bisher vorgestellten Gesetzesentwürfenseien bedauerlicherweise viele Personengruppen wie Rentner undMenschen mit Mobilitätseinschränkungen vergessen worden. Viele ältereMenschen wohnten auf dem Land in einem kleinen Eigenheim. "Die jetztgeforderten energetischen Sanierungen wie beispielsweise der Ersatzvon alten Ölheizungen und alten Fenstern oder Wärmedämmung können sieaber nicht finanzieren. Sie bekommen keinen Kredit, weil dieWohnimmobilien-Kreditrichtlinie der Europäischen Union festlegt, dassein Darlehen innerhalb der statistischen Lebenserwartung desKreditnehmers zurückzuzahlen ist." Die VdK-Präsidentin forderte,diese Richtlinie müsse dringend angepasst werden. Auch dievorgesehene steuerliche Absetzbarkeit bringe Rentnern, die keineSteuern zahlen, nichts, fügte sie hinzu.Bentele beklagte zudem, in Mietwohnungen würden energetischeSanierungen bereits heute genutzt, um Mieter, die geringe Mietenzahlen' "rauszumodernisieren". Sie forderte: "Kein Mieter sollumziehen müssen, weil er sich die Miete nach solchen Sanierungennicht mehr leisten kann."Mit Blick auf die beschlossene Erhöhung der Pendlerpauschalekritisierte Bentele, davon profitierten nur Gutverdiener, "und unterihnen auch nur die, die erwerbstätig sind". Die VdK-Präsidentinbefürwortete in diesem Zusammenhang die geplante Mobilitätsprämie fürGeringverdiener. Diese negative Einkommensteuer wäre nach ihrenWorten "auch ein guter Ansatzpunkt für Rentner und chronisch Kranke".Die vom Kabinett beschlossene neue Mobilitätsprämie soll mehr als200.000 Menschen zugutekommen, die arbeiten, aber zu wenig verdienen,um von der Pendlerpauschale zu profitieren.Pressekontakt:Neue Osnabrücker ZeitungRedaktionTelefon: +49(0)541/310 207Original-Content von: Neue Osnabrücker Zeitung, übermittelt durch news aktuell