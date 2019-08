NOZ: Sozialverband VdK knackt Zwei-Millionen-Mitglieder-Marke

Osnabrück (ots) - Sozialverband VdK knacktZwei-Millionen-Mitglieder-MarkePräsidentin Bentele: Unsere Themen kommt an - GrundrenteverteidigtOsnabrück. Themen wie Rente und Pflege bescheren dem SozialverbandVdK Deutschland immer mehr Mitglieder. "Wir haben gerade dieZwei-Millionen-Mitglieder-Marke geknackt. Seit 1990 haben wir unsereMitgliederzahlen verdoppelt", sagte VdK-Präsidentin Verena Benteleder "Neuen Osnabrücker Zeitung".Bentele betonte, der VdK sei bei Weitem nicht nur einRentnerverband. Das Durchschnittsalter der Neumitglieder sinke seitJahren. Es liege aktuell bei 55 Jahren. Inzwischen würden vieleMenschen Mitglied, einfach weil sie die sozialpolitischeInteressenvertretung des VdK unterstützen wollten. "Dieweitreichenden VdK-Forderungen kommen an. Dazu gehört etwa dieEinführung einer Erwerbstätigenversicherung, in die alle ohneAusnahme einzahlen sollen. Und dazu gehört die Forderung nach mehrUmverteilung, etwa indem wir die Vermögensteuer wieder einführen,auch um damit Leistungen für Rentenbezieher zu finanzieren."Grund für den Mitgliederzuwachs ist nach den Worten derVdK-Präsidentin auch, "dass wir als starke Lobby für viele guteGesetze mit verantwortlich sind". Von guten Gesetzen allein habe abernoch niemand etwas. Deshalb stünden in ganz Deutschland über tausendRechtsberater und Prozessvertreter des VdK bereit. Und wenn es seinmüsse, werde bis zum Bundessozialgericht oder zumBundesverfassungsgericht geklagt.Bentele wandte sich zudem gegen Kritik unter anderem desIfo-Instituts, die Grundrente helfe nicht im Kampf gegen Altersarmut.Sie sagte, die Grundrente erreiche insbesondere diejenigen, dieniemals zum Sozialamt gehen würden, weil ihre Renten nicht zum Lebenreichen. Viele Menschen empfinden es laut der VdK-Präsidentin alsbeschämend, nach jahrzehntelanger Arbeit und Unabhängigkeit vonstaatlichen Leistungen im Alter auf "Stütze" angewiesen zu sein."Schätzungen gehen davon aus, dass 70 Prozent der Älteren keineSozialleistungen beantragen, obwohl sie einen Anspruch darauf hätten.Diese 'versteckt Armen' würde man durch eine automatische Auszahlungder Grundrente unmittelbar erreichen."Pressekontakt:Neue Osnabrücker ZeitungRedaktionTelefon: +49(0)541/310 207Original-Content von: Neue Osnabrücker Zeitung, übermittelt durch news aktuell