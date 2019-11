Osnabrück (ots) - Sozialverband VdK: Verzögerung der Grundrente "herbeEnttäuschung"Präsidentin Bentele: "Wir dürfen nicht länger hinnehmen, dass die hartarbeitende Bevölkerung im Alter an der Tafel ansteht und im Park Pfandflaschensammelt"Osnabrück. Die weitere Verzögerung der in der Großen Koalition umstrittenenGrundrente ist nach Ansicht des Sozialverbandes VdK Deutschland "eine herbeEnttäuschung" für die Betroffenen. VdK-Präsidentin Verena Bentele sagte der"Neuen Osnabrücker Zeitung": "Das parteipolitische Taktieren muss endlich einEnde haben und darf nicht weiter zulasten der vielen Menschen gehen, die trotzjahrzehntelanger Arbeit im Alter in Armut leben. Es führt in erster Linie dazu,dass das Vertrauen in eine handlungsfähige Politik schwindet." Bei einermöglichen Einkommensprüfung sei für den VdK entscheidend, "dass unterm Strichmöglichst viele von der Grundrente profitieren und kein zusätzlichesbürokratisches Monster entsteht".Bentele kritisierte, in der aktuellen Debatte werde die Grundrente immer wiederals Geschenk bezeichnet. Dies sei absurd und geradezu zynisch. "Die Grundrenteist Lohn für die Lebensleistung von Menschen, die ein Leben lang gearbeitet,Kinder erzogen und Angehörige gepflegt haben - für die Altenpflegerin genausowie die Verkäuferin und den Busfahrer. Wir dürfen nicht länger hinnehmen, dassdie hart arbeitende Bevölkerung im Alter an der Tafel ansteht, im ParkPfandflaschen sammelt oder im Supermarkt Regale einräumen muss, weil sie mitihrer kargen Rente nicht über die Runden kommt."Letztlich sei die Einführung einer Grundrente vor allem für die jüngereGeneration ein wichtiges Signal der Politik, so die VdK-Präsidentin weiter."Auch die angehende Friseurin muss darauf vertrauen können, dass ihr am Ende desErwerbslebens der Gang aufs Sozialamt erspart bleibt."Wegen noch offener Fragen bei der Grundrente ist das für Montag geplanteSpitzentreffen der Koalition auf den 10. November verschoben worden. Es gebenoch offene Punkte, die im Laufe dieser Woche sorgfältig geklärt werden sollten,teilte die CDU mit. Von der SPD hieß es, die Verschiebung sei von der Unionausgegangen. Die Arbeitsgruppe zu dem Thema habe gute Vorarbeit geleistet.Einigkeit besteht zwischen Union und SPD darüber, dass alle, die 35 Jahre anBeitragszeiten aufweisen, eine Rente zehn Prozent oberhalb der Grundsicherungbekommen sollen. Das war auch im Koalitionsvertrag vereinbart worden. Allerdingsstreiten Union und SPD darüber, wer genau den Rentenaufschlag erhalten soll. DieUnion pocht auf die im Koalitionsvertrag festgehaltene Prüfung der tatsächlichenBedürftigkeit, die SPD lehnt dies ab.Pressekontakt:Neue Osnabrücker ZeitungRedaktionTelefon: +49(0)541/310 207Original-Content von: Neue Osnabrücker Zeitung, übermittelt durch news aktuell