Osnabrück (ots) - Social-Media-Star Keno Veith hat keine Lust auf"Bauer sucht Frau"37-Jähriger wurde mit Trecker-Video zum Star - In seiner Heimatist er "de Schwatten Ostfrees Jung" - Auch im Türkeiurlaub wird ererkanntOsnabrück. Auch neun Monate nachdem er durch ein bei Facebookgepostetes Video von seinem im Morast steckengebliebenen Treckerbekannt wurde, ist Keno Veith ein gefragter Mann. "DerBekanntheitsgrad steigt sogar noch, weil ich dauernd aufVeranstaltungen eingeladen werde. Ich habe eine eigene Club-Tour amLaufen", sagte der 37-jährige Lohnarbeiter aus Zetel (LandkreisFriesland) in einem Interview mit der "Neuen Osnabrücker Zeitung"(Samstag). "Egal wohin ich gehe, ich werde erkannt. Selbst im Urlaubin der Türkei. Ich stehe heute mit Leuten in Kenia, Chile und sonstwoauf der Welt über Whatsapp in Kontakt, die Fans von mir sind."Auch das Fernsehen und die Werbebranche sind auf den "SchwattenOstfrees Jung", wie er in seiner Heimat genannt wird, aufmerksamgeworden. "Mittlerweile bin ich schon mehrmals im Fernsehen gewesen,weitere TV-Formate stehen an", sagte Keno Veith. "Für Caterpillarhabe ich zum Beispiel ein Werbevideo gemacht. Frosta hat michangefragt, der NDR will Dokus machen, und das ZDF hat sich auch schongemeldet." Ein Angebot habe er allerdings konsequent abgelehnt: "Ichwurde gefragt, ob ich nicht bei 'Bauer sucht Frau' mitmachen möchte.Ich habe abgesagt, das ist überhaupt nicht mein Ding. Ich versuche,authentisch zu bleiben."Dennoch hagelt es Liebes- und Heiratsangebote für denSocial-Media-Star: "Ich habe sehr viel dieser Art gekriegt. SelbstVideobotschaften, aus ganz Deutschland", sagte Veith. "Ich bekomme amTag Hunderte Nachrichten und Mails. Da wachst du morgens auf undliest 'Sie wurden hinzugefügt' - zu einer neuen Whatsapp-Gruppe. Unddu kennst keinen davon. Es gibt Gruppen, die nach mir benannt sindund sich über mich austauschen."Selbst den Rechten ist Veiths mediale Präsenz kein Dorn im Auge:"Es gibt viele, die das feiern", sagte der 37-Jährige. "Die sehenmich anders, weil ich hier geboren bin, zu meiner Heimat stehe undstolz darauf bin, Ostfriese zu sein. Ich spreche auch gernePlattdeutsch." Allerdings gibt Veith zu: "Weil ich in vielenverschiedenen Landkreisen unterwegs bin, spreche ich so einPlatt-Mix. Ich kenne einige Worte nur aus dieser Region, einige auseiner anderen."Ärger mit Umweltschützern, die Veiths Videos über Gülleausbringungkritisieren, nimmt der Ostfriese locker: "Das muss man sportlichsehen. Die machen ihren Job, ich mache meinen." SeineLieblingstätigkeit sei die Maisernte, so Veith. "Mais ist einfachgeil. Ab September geht es los, meistens zuerst in Sachsen-Anhalt,ich lege im Kopf einen Schalter um und befinde mich im Maismodus.Dann geht es wochenlang nur noch um Mais. Da gibt es kein links, keinrechts, nur Mais. Das sind sehr lange Tage, da kommt man im Monatschon mal auf 400 Stunden. Man steht morgens um fünf Uhr auf undarbeitet, bis es dunkel wird. Sieben Tage die Woche."