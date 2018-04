Osnabrück (ots) - Simone Lange: "Ich habe definitiv eine Chance"Kandidatin rechnet sich auf SPD-Parteitag am Sonntag Chance aufBundesvorsitz ausOsnabrück. Die schleswig-holsteinische SPD-Politikerin SimoneLange sieht durchaus Aussichten, beim Parteitag am Sonntag zurBundesvorsitzenden der Sozialdemokraten gewählt zu werden. Der "NeuenOsnabrücker Zeitung" (Freitag) sagte die 41-Jährige, "ich habedefinitiv eine Chance. Ich bin mir sicher, dass ich die Delegiertenüberzeugen kann." Eine konkrete Ergebniserwartung wollte dieFlensburger Oberbürgermeisterin nicht nennen. Sie tritt aus der Basisheraus gegen die Bundestagsfraktionschefin Andrea Nahles an, die vomParteivorstand für den Vorsitz nominiert wurde.Pressekontakt:Neue Osnabrücker ZeitungRedaktionTelefon: +49(0)541/310 207Original-Content von: Neue Osnabrücker Zeitung, übermittelt durch news aktuell