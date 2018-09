Osnabrück (ots) - Schwelbrand auf Bundeswehrgelände bei Meppen:Grüne nennen Schießübungen "äußerst fahrlässig"Bundestagsabgeordnete Filiz Polat fordert Auskunft von derBundesregierung - "Erwarte vorerst ein Ende der Schießübungen"Osnabrück. Der seit zwei Wochen andauernde Moorbrand auf demGelände der Wehrtechnischen Dienststelle (WTD) in Meppen zieht Kreisebis ins politische Berlin: Filiz Polat, Bundestagsabgeordnete vonBündnis 90/Die Grünen, fordert von der Bundesregierung Auskunft überdie Schießübungen, die zu dem Brand geführt haben. "Vor demHintergrund der monatelangen Trockenheit und Hitze halte ich dieSchießübungen der Bundeswehr bei Meppen für äußerst fahrlässig",sagte Polat im Gespräch mit der "Neuen Osnabrücker Zeitung". Polatforderte "Auskunft von der Bundesregierung, wie sie dieseSchießübungen, die zum Brand führten, bewertet" und schickte einedementsprechende schriftliche Anfrage an die Bundesregierung.Die Grünen-Politikerin sieht vor allem die Verteidigungsministerinin der Pflicht: "Insbesondere auch vor dem Hintergrund der mangelndenBrandschutzsicherheit am Ort erwarte ich hier Aufklärung vonBundesverteidigungsministerin Ursula von der Leyen und vorerst einEnde der Schießübungen", erklärte Polat weiter.Seit zwei Wochen versuchen rund 800 Einsatzkräfte der Bundeswehr,mehrerer Ortsfeuerwehren und des THW, den Brand im Moor zu löschen,bisher vergeblich. "Das Moor schwelt unterirdisch, was ein Löschenextrem kompliziert und langwierig macht. Die Einsatzkräfte werdenvermutlich noch länger damit zu tun haben", sagte Polat. Ausgelöstwurde der Brand, der sich bisher auf etwa fünf Quadratkilometernausgebreitet hat, durch Waffentests. Experten schätzen, dass durchden Moorbrand bisher rund 500.000 Tonnen klimaschädliches CO2freigesetzt wurden.Pressekontakt:Neue Osnabrücker ZeitungRedaktionTelefon: +49(0)541/310 207Original-Content von: Neue Osnabrücker Zeitung, übermittelt durch news aktuell