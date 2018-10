NOZ: Schweitzer: Sichtbare Erfolge im Kampf gegen Fachkräftemangel

Osnabrück (ots) - Schweitzer: Sichtbare Erfolge im Kampf gegenFachkräftemangelDeutscher Industrie- und Handelskammertag meldet 5000 neueVerträge in dualer AusbildungOsnabrück. Der Deutsche Industrie-und Handelskammertag (DIHK)meldet "sichtbare Erfolge" bei der Bekämpfung des Fachkräftemangels."In diesem Jahr haben sich erfreulicherweise mehr als 305.000Jugendliche für eine duale Ausbildung in einem unsere Betriebeentschieden", sagte DIHK-Präsident Eric Schweitzer der "NeuenOsnabrücker Zeitung". Die Industrie- und Handelskammern verzeichnennach seinen Angaben damit rund 5000 mehr neue Verträge. "Das ist einPlus von 1,7 Prozent, und das bei weniger Schulabgängern", zeigtesich Schweitzer zufrieden. Laut DIHK investiert die deutscheWirtschaft rund 23 Milliarden Euro jährlich in die Ausbildung ihrerkünftigen Fachkräfte.Der DIHK-Präsident hob hervor, dass eine erfolgreichabgeschlossene Berufsausbildung "nahezu eine Jobgarantie" sei. DieZukunftschancen in den Unternehmen nannte er "überzeugend", denninsgesamt könnten derzeit rund 1,6 Millionen Stellen längerfristignicht besetzt werden. Schweitzer wies außerdem darauf hin, dass vorallem die Abschlüsse der höheren Berufsbildung, also Meister oderFachwirte, gute Verdienstmöglichkeiten böten und noch besser vorArbeitslosigkeit schützten als ein Studium.Unternehmen förderten leistungsstarke Jugendliche durch attraktiveZusatzangebote wie Auslandsaufenthalte oder Zusatzqualifikationen,erklärte er. Darüber hinaus gäben rund 80 Prozent der Unternehmenauch leistungsschwächeren Jugendlichen Ausbildungschancen undunterstützten sie ganz konkret, etwa durch Nachhilfe oderMentoringprogramme. "Dieses finanzielle wie persönliche Engagementist beachtlich", sagte Schweitzer.Pressekontakt:Neue Osnabrücker ZeitungRedaktionTelefon: +49(0)541/310 207Original-Content von: Neue Osnabrücker Zeitung, übermittelt durch news aktuell