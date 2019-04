NOZ: Schutz von Radfahrern: Verkehrsminister wollen Reform der Straßenverkehrsordnung

Osnabrück (ots) - Schutz von Radfahrern: Verkehrsminister wollenReform der Straßenverkehrsordnung15 Vorschläge werden bei Konferenz beraten, darunterMindestabstand beim Überholen und Schrittgeschwindigkeit beimAbbiegenOsnabrück. Die Verkehrsminister der Länder werden auf ihrer amDonnerstag in Saarbrücken beginnenden Konferenz 15 Punkte zumbesseren Schutz von Radfahrern im Straßenverkehr beraten. Dasberichtet die "Neue Osnabrücker Zeitung" unter Berufung auf einMaßnahmenpaket, das eine Arbeitsgruppe im Auftrag derVerkehrsministerkonferenz erstellt hat. Das Papier sieht umfassendeÄnderungen der Straßenverkehrsordnung vor.Demnach soll motorisierten Verkehrsteilnehmern ein Mindestabstandvon 1,50 Meter beim Überholen von Radfahrern vorgeschrieben werden.Zudem sollen Lkw künftig nur noch in Schrittgeschwindigkeit rechtsabbiegen dürfen, um schwere Unfälle mit Radfahrern zu vermeiden. WoKommunen Fahrradwege und Autostraßen baulich nicht voneinandertrennen können, sollen sie zudem künftig leichter Tempo-30-Zoneneinrichten können. Dies soll besonders für Schulwege gelten.Radfahrer indes sollen laut Maßnahmenkatalog künftig prinzipiellEinbahnstraßen in beide Fahrtrichtungen befahren dürfen. Zudem solldie Straßenverkehrsordnung so geändert werden, dass es künftigerlaubt ist, nebeneinander Rad zu fahren, wenn der übrige Verkehrnicht behindert wird.Das Maßnahmenpaket soll auf der Verkehrsministerkonferenz beratenwerden. Die Amtschefs der Länder können die Bundesregierung zu einerentsprechenden Novellierung der Gesetze auffordern. Eine Mehrheitgilt als sicher. Ob Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) dieVorschläge umsetzt, ist allerdings unklar. Die Meinungsbildung seinoch nicht abgeschlossen, sagte eine Sprecherin desBundesministeriums der "NOZ".Bremens Verkehrssenator Joachim Lohse (Grüne) zeigte sich aufAnfrage der "NOZ" dennoch optimistisch, dass die Reformvorschlägenoch bis Ende dieses Jahres in Kraft treten können. Er sprach voneinem sehr guten Paket, dass die Verkehrssicherheit von Radfahrernerhöhen werde. "Das ist insbesondere in Zeiten wichtig, in denen eszu immer mehr schweren Unfällen mit Radfahrern kommt", so Lohse.Pressekontakt:Neue Osnabrücker ZeitungRedaktionTelefon: +49(0)541/310 207Original-Content von: Neue Osnabrücker Zeitung, übermittelt durch news aktuell