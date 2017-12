NOZ: Schuster: Auch Juden mögen Weihnachten

Osnabrück (ots) - Schuster: Auch Juden mögen WeihnachtenZentralratspräsident genießt die RuheOsnabrück. Auch Josef Schuster, Präsident des Zentralrats derJuden in Deutschland, kann Weihnachten etwas abgewinnen. Zwar sei dasFest für das Judentum ohne Relevanz, sagte er der "Neuen OsnabrückerZeitung" (Samstag). Auch sähen Juden das Wirken Jesu kritisch. Aber:"Wie viele Juden mag ich persönlich die Atmosphäre rund umWeihnachten sehr gerne. Ich genieße die Ruhe. In den jüdischenGemeinden steht nichts Besonderes an, die übrige Welt ist komplettmit Weihnachten beschäftigt - da komme ich zu Dingen, an die sonstnicht zu denken wäre", sagte Schuster der NOZ. Darüber hinaus wies erdarauf hin, dass die Juden im etwa gleichen Zeitraum das Lichterfest"Chanukka" feierten. Das halte er nicht für reinen Zufall, sagteSchuster, und verwies auf weitere Gemeinsamkeiten von Christen undJuden in Geschichte und Gegenwart.Pressekontakt:Neue Osnabrücker ZeitungRedaktionTelefon: +49(0)541/310 207Original-Content von: Neue Osnabrücker Zeitung, übermittelt durch news aktuell