NOZ: Schleswig-Holstein begrüßt Rundfunk-Urteil und fordert Reformen

Osnabrück (ots) - Schleswig-Holstein begrüßt Rundfunk-Urteil undfordert ReformenStaatskanzlei: Akzeptanz des Systems ohne neues Fundament aufDauer gefährdetOsnabrück. Schleswig-Holstein hat das Urteil desBundesverfassungsgerichts zur Zulässigkeit des Rundfunkbeitragsbegrüßt. Der Chef der Staatskanzlei, Dirk Schrödter, sagte der "NeuenOsnabrücker Zeitung" (Donnerstag), es sollte "kein Zweifel daranbestehen", dass ARD und ZDF mit ihrer "objektiven Berichterstattungeine der wichtigsten Institutionen" im Lande seien. DieRechtmäßigkeit des Beitrags unterstreiche "die wesentliche Bedeutungdes öffentlich-rechtlichen Rundfunks".Schrödter kündigte an, dass die Länder "zeitnah die weiterenSchritte besprechen" würden, um Doppelzahler mit Zweitwohnsitz zuentlasten, wie es das Bundesverfassungsgericht gefordert hatte.Der Staatssekretär betonte aber auch, dass die Regierung vonMinisterpräsident Daniel Günther (CDU) in Kiel weiterhin Reformbedarfbeim öffentlich-rechtlichen Rundfunk sieht. "Die Landesregierung hatdie Hoffnung, dass im Zusammenhang mit diesem Urteil die Diskussionenum die Zukunft des öffentlich-rechtlichen Rundfunks einen neuen Schubbekommen", sagte der Staatskanzleichef. "Ziel muss es sein, denöffentlich-rechtlichen Rundfunk auf ein neues Fundament zu stellen",sagte der Volkswirt. Nur so "kann die Akzeptanz desöffentlich-rechtlichen Rundfunks und damit auch des Rundfunkbeitragsgesichert werden".Unter Führung Schleswig-Holsteins hatte eine Gruppe von Ländernzuletzt vorgeschlagen, den Auftrag der Sender neu zu fassen und dieBeiträge zugleich an die allgemeine Preissteigerung zu koppeln. Diesermögliche Einsparungen einerseits und berechenbare und transparenteEinnahmen andererseits.