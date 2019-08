NOZ: Schlechte Ernte: Grünen-Fraktionschef verlangt von Agrarministerin Ackerbaustrategie

Osnabrück (ots) - Schlechte Ernte: Grünen-Fraktionschef verlangtvon Agrarministerin AckerbaustrategieHofreiter wirft Klöckner Versagen vor - "Bauern das zweite Jahr inFolge in Existenz bedroht"Osnabrück. Grünen-Fraktionschef Anton Hofreiter hatBundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner (CDU) aufgefordert,endlich eine Ackerbaustrategie auf den Tisch zu legen. "VieleBäuerinnen und Bauern stehen das zweite Jahr in Folge vor einerexistenzbedrohenden Situation, während Agrarministerin Klöckner mitleeren Händen dasteht", sagte Hofreiter der "Neuen OsnabrückerZeitung". Er reagierte damit auf die aktuelle Erntebilanz, die derBauernverband an diesem Freitag vorstellt. "Spätestens nach demDürresommer 2018 hätte das Landwirtschaftsministerium alle Registerziehen müssen, um schnell einen Plan für einen zukunftsfähigen,klimarobusten Ackerbau vorzulegen", kritisierte der Grünen-Politiker.Er forderte ferner mehr Vielfalt auf dem Acker statt Mais- undWeizenmonotonie. "Die Milliardengelder, die in die Landwirtschaftfließen, müssen endlich zum Aufbau einer klimagerechten und stabilenLandwirtschaft genutzt werden", mahnte der Vorsitzende derGrünen-Bundestagsfraktion.Pressekontakt:Neue Osnabrücker ZeitungRedaktionTelefon: +49(0)541/310 207Original-Content von: Neue Osnabrücker Zeitung, übermittelt durch news aktuell