NOZ: Nach Schlaganfall-Diagnose: Gaby Köster musste über ihre Ärzte lachen

Osnabrück (ots) - Nach Schlaganfall-Diagnose: Gaby Köster musste über ihre ÄrztelachenKomödiantin hielt die Nachricht zunächst für einen Scherz - Auch ohne Mann hatdas Leben für sie einen Sinn - Alte Folgen von "Ritas Welt" erträgt sie nichtmehrOsnabrück. Komödiantin Gaby Köster (57) hat die Nachricht von ihrem Schlaganfallvor über elf Jahren zunächst für einen Scherz gehalten. Auf die Frage, wann siezum ersten Mal gelacht habe, nachdem sie aus mehrwöchigem Koma erwacht war,sagte Köster der "Neuen Osnabrücker Zeitung": "So pervers es klingen mag, eswaren die Ärzte, die mir sagten, ich hätte einen Schlaganfall gehabt. Ichdachte, die sind alle irre und haben sich irgendwie an ihren Drogen bedient, daskann doch alles nicht wahr sein."Die ganze Situation habe sie als reichlich skurril empfunden: "Die standen vormir wie die Nikoläuse und sagten: Wissen Sie eigentlich, was Sie haben?" Unddann habe sie tatsächlich gedacht, die Ärzte wären irre: "Das kannte ich nur vonirgendwelchen 90-jährigen Nachbarn. Und deshalb habe ich geglaubt, die wolltender lustigen Frau aus dem Fernsehen mal einen Denkzettel verpassen."Mittlerweile habe sie mit ihrem alten Leben abgeschlossen, fuhr Köster fort:"Ich ertrage es zum Beispiel nicht, ,Ritas Welt' zu gucken, weil das für michdie anstrengendste Zeit meines Lebens war mit locker 18 Arbeitsstunden am Tag.Das ging meistens über drei Monate, bis die ganzen Folgen im Kasten waren. Heutedenke ich: Hättest du damals ein bisschen weniger gemacht, dann hätte es dirwohl besser getan." Deshalb sei sie "ein bisschen wütend" - auf sich selbst,aber auch auf andere: "Es prasselte von außen dermaßen auf mich hernieder, dassich mich nicht dagegen wehren konnte."Auf ihre anhaltende Behinderung führt es die 57-Jährige zurück, dass sie trotzintensiver Suche keinen neuen Partner gefunden hat: "Ich bin nun mal schwervermittelbar. Ich bin ja kein Hund aus dem Tierheim, der nur drei Beine oder nurein Auge hat. Aber ich bin auch nicht so, dass ich unbedingt jemanden habenmuss, weil das Leben sonst keinen Sinn macht."Pressekontakt:Neue Osnabrücker ZeitungRedaktionTelefon: +49(0)541/310 207Original-Content von: Neue Osnabrücker Zeitung, übermittelt durch news aktuell