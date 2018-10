NOZ: Schlachthof Bad Iburg: Landkreis will Betrieb dauerhaft stilllegen

Osnabrück (ots) - Schlachthof Bad Iburg: Landkreis will Betriebdauerhaft stilllegenBehörde untersagt Schlachtung unbefristet nach mutmaßlich schwerenTierschutzverstößenOsnabrück. Der Landkreis Osnabrück will den wegen mutmaßlicherTierschutzverstöße in der Kritik stehenden Rinderschlachthof in BadIburg dauerhaft stilllegen. Das berichtet die "Neue OsnabrückerZeitung". Demnach bestätigte Kreis-Sprecher Burkhard Riepenhoff aufAnfrage der Zeitung, dass "heute im Laufe des Tages die Verfügung desLandkreises zugestellt wird, mit der dem Schlachthof unbefristetuntersagt wird, zu schlachten oder Lebensmittel in Verkehr zubringen." Damit wäre der Betrieb faktisch stillgelegt. DieVerantwortlichen könnten dagegen rechtlich vorgehen.Nach Bekanntwerden mutmaßlicher Tierquälerei hatte die Behörde dasUnternehmen zunächst bis Dienstag, 23. Oktober, stillgelegt. Paralleldazu läuft beim Landesamt für Verbraucherschutz undLebensmittelsicherheit ein Verfahren zum EU-Lizenzentzug.Tierrechtler des Vereins "Soko Tierschutz" hatten etwa einen Monatlang heimlich Filmaufnahmen in dem Betrieb erstellt und mutmaßlicheTierquälerei dokumentiert. Die Staatsanwaltschaft Oldenburg ermitteltgegen den Geschäftsführer des Betriebes sowie gegen zwei Veterinäre,die im Auftrag des Landkreises Osnabrück den Betrieb hättenüberwachen sollen.Pressekontakt:Neue Osnabrücker ZeitungRedaktionTelefon: +49(0)541/310 207Original-Content von: Neue Osnabrücker Zeitung, übermittelt durch news aktuell