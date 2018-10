NOZ: Schlachthof Bad Iburg: Betrieb wird nach Tierqual-Vorwürfen aufgelöst

Osnabrück (ots) - Schlachthof Bad Iburg: Betrieb wird nachTierqual-Vorwürfen aufgelöstKeine Schlachtung mehr am Standort - Anwalt: Mit sofortigerWirkungOsnabrück. Nach den massiven Tierqual-Vorwürfen gegen einenSchlachthof in Bad Iburg wird das Unternehmen liquidiert. Dasbestätigte der Anwalt des Geschäftsführers des Betriebes der "NeuenOsnabrücker Zeitung". Sein Mandant löse "mit sofortiger Wirkung" denSchlachthof auf und werde die entsprechenden Gesellschaftenabwickeln, sagte Anwalt Jürgen Restemeier. "Auch der Eigentümer desGebäudes wird den Schlachtbetrieb nicht wieder aufnehmen oder dasGebäude als Schlachtbetrieb verpachten."Zuvor hatten Tierrechtsaktivisten des Vereins "Soko Tierschutz"Bildmaterial aus dem Betrieb im Landkreis Osnabrück veröffentlicht.Darauf zu sehen sind mutmaßlich schwerwiegende Tierschutzverstöße. Sowerden etwa liegende Kühe per Seilwinde von Anhängern in denSchlachthof gezogen. Die Staatsanwaltschaft in Oldenburg hatErmittlungen gegen den Geschäftsführer sowie zwei amtlich bestellteVeterinäre eingeleitet. Diese hätten die Einhaltung des Tierschutzesin dem Betrieb überwachen sollen.Pressekontakt:Neue Osnabrücker ZeitungRedaktionTelefon: +49(0)541/310 207Original-Content von: Neue Osnabrücker Zeitung, übermittelt durch news aktuell