NOZ: Sänger Philipp Poisel hat kein Smartphone und nutzt Telefon vom Discounter

Osnabrück (ots) - Philipp Poisel hat kein Smartphone und nutztTelefon vom DiscounterMusiker kann mit altem Knochen vom Discounter am besten abschalten- Briefe von Fans helfen ihm über persönliche Krisen - Krebsdiagnosewarf 33-Jährigen aus der BahnOsnabrück. Während einige auf ihr Smartphone nicht verzichtenkönnen, lebt Musiker Philipp Poisel schon seit einigen Jahrenabstinent. "Ich bin kein Smartphone-Gegner, aber ich konnte denUmgang damit nicht gut kontrollieren", sagte Poisel im Gespräch mitder Neuen Osnabrücker Zeitung (Samstag). "Sobald man ein Smartphonehat und online ist, wird es immer schwieriger, die Tür zu schließenund abzuschalten. Mein Handy ist ein alter Knochen vom Discounter.Damit funktioniert das Abschalten ganz gut, und ich kann die freieZeit wirklich genießen."Am 17. Februar erscheint Poisels neues Album "Mein Amerika". SeineFreizeit ist auch seit seinem Vertrag bei Grönland Records, dem Labelvon Herbert Grönemeyer, immer kostbarer. Als das Angebot kam, habesich Poisel nicht nur über die wirtschaftliche Sicherheit, sondernzudem über ein Label, bei dem er sich aufgehoben fühlt, gefreut."Diese Zusammenarbeit passt auch, weil ich mich mit seiner Musikidentifiziere. Herbert Grönemeyer ist fast wie ein musikalischerVater für mich. Sein Label hat mich kompromisslos aufgenommen, mitallen Ecken und Kanten, die ich habe. Hier darf ich sein, wie ichbin", sagte der 33-Jährige.In seinen Liedern singt der Schwabe von großen Gefühlen und dergroßen Liebe. Wann er selbst das erste Mal verliebt war, weiß erheute nicht mehr so genau. "Aber in der Grundschule habe ich daserste Mal einen Liebesbrief verfasst." Handgeschriebene Briefe, dieer nach seinen Konzerten zugesteckt bekommt, schätzt er sehr. Anihnen bemerkt der Musiker, wie wichtig seine Lieder für seine Fanssind. "Manchmal gibt es Phasen, in denen ich vergesse, wie schön esist, auf der Bühne zu stehen. Doch diese Briefe erinnern mich inKrisen daran, warum ich diesen Job mache", sagte Poisel.Eine Diagnose warf ihn während der Arbeit an seinem zweiten Albumaus der Bahn. Ärzte vermuteten bei dem Schwaben Krebs. Nach dreiTagen gaben sie Entwarnung, die Mediziner hatten sich getäuscht. Einekurze Zeit, die Philipp Poisel intensiv erlebte und ihn schockiertzurückließ. "Ich war sehr introvertiert und habe versucht, geduldigzu sein. Alle Pläne habe ich in diesem Moment verworfen. Ich habeversucht, mich auf mich und die Menschen, die mir wichtig sind, zubesinnen. Als die Ärzte mir mitteilten, dass sie sich geirrt haben,war ich erleichtert. Trotzdem habe ich eine ganze Weile gebraucht, umdiesen Schock zu verdauen."