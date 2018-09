NOZ: Nach Sabotage bei der Bahn: Polizeigewerkschaft warnt vor neuer Form linksextremistischer Gewalt

Osnabrück (ots) - Nach Sabotage bei der Bahn: Polizeigewerkschaftwarnt vor neuer Form linksextremistischer GewaltDPolG-Chef Wendt: Gruppierungen sammeln sich gezielt zu ProjektenOsnabrück. Nach den Sabotage-Attacken auf die Bahn im GroßraumDüsseldorf hat der Vorsitzende der Deutschen Polizeigewerkschaft(DPolG) Rainer Wendt vor einer zunehmenden linksextremistischenGewalt in Deutschland gewarnt. In einem Gespräch mit der "NeuenOsnabrücker Zeitung" sagte Wendt: "Wir sehen eine neue Form linkerGewalt, die uns Sorge bereitet." Bisher hätten sich Linksautonome aufAngriffe auf die Polizei konzentriert wie etwa beim G20-Gipfel inHamburg im vergangen Jahr. "Inzwischen sammeln sichlinksextremistische Gruppen gezielt zu Projekten wie etwa denProtesten im Hambacher Forst oder Sabotageakten bei der Bahn", sagteWendt. "Diese Gruppierungen sind klein und beweglich und gehen nacheiner bestimmten Aktion wieder auseinander." Darauf müsse sich diePolizei einstellen.Nach Einschätzung von Wendt konzentriert sich die linksextremeSzene zunehmend auf punktuelle Attacken gegen die kritischeInfrastruktur, wie etwa auf die Bahn, weil sie dort mit relativ wenigAufwand große Wirkung erzeugen könne. "Es werden keine Menschenverletzt, aber dennoch sind viele Bahnfahrer betroffen. Das Ziel, daserreicht wird, lautet, den Staat als hilflos darzustellen", sagteWendt. In einem Bekennerschreiben hatten sich "namenloseAbschiebegegner" zu den Taten bekannt, der Staatsschutz schätzt dasSchreiben als authentisch ein.Der Gewerkschaftschef forderte, die Verfassungsschutz-Behördenpersonell zu stärken und ihnen erweiterte Befugnisse zu geben: "DieVerfassungsschützer können es gar nicht schaffen, die neuen Aufgabenwie die verstärkte Beobachtung von Rechtsextremisten undislamistischen Terroristen zusätzlich zu leisten. Die Beobachtung deszunehmenden Linksextremismus ist mit diesen Kapazitäten einfach nichtzu leisten."Pressekontakt:Neue Osnabrücker ZeitungRedaktionTelefon: +49(0)541/310 207Original-Content von: Neue Osnabrücker Zeitung, übermittelt durch news aktuell