NOZ: SPD verliert nach Groko-Votum knapp 14.000 Mitglieder

Osnabrück (ots) - SPD verliert nach Groko-Votum knapp 14.000MitgliederNach Eintrittswelle nun viele Austritte - unter dem Strich immernoch ein ZuwachsOsnabrück. Der erneute Eintritt in die Regierungskoalition mit derCDU kostet die SPD immer noch Tausende Mitglieder. Seit dem Votumüber die Neuauflage der Großen Koalition hat die Partei knapp 14.000Mitglieder verloren. Am 30. Juni zählte die sozialdemokratischePartei 449.870 Mitglieder, wie die SPD auf Nachfrage der "NeuenOsnabrücker Zeitung" (Samstag) mitteilte.Am 6. Februar, dem Stichtag zum Eintritt für die Teilnahme amVotum über die Koalition, war es noch ein Höchststand von 463.723Genossen gewesen, also genau 13.853 mehr. Die Zahlen umfassen dabeinicht nur Ein- und Austritte, sondern auch Sterbefälle. DasDurchschnittsalter der Mitglieder liegt bei knapp 60 Jahren. DerMitgliederschwund hat sich zuletzt aber schon verlangsamt.Die Partei hatte in der Debatte um die Regierungsbeteiligung eineenorme Eintrittswelle erlebt. Im Vorfeld der Groko-Abstimmung AnfangMärz beantragten seit Jahresbeginn 24.000 Menschen einsozialdemokratisches Parteibuch. Hintergrund war die"No-Groko"-Kampagne, bei der parteiinterne Kritiker wie Jusos und derlinke SPD-Flügel gezielt für den Eintritt in die Partei warben, ummit einem Nein die Koalition noch zu verhindern. Beim MitgliedervotumAnfang März hatte dennoch eine Mehrheit von 66 Prozent für eineerneute Regierungsbildung mit der Union unter Kanzlerin Angela Merkel(CDU) gestimmt.In der Parteizentrale hieß es, man habe damit gerechnet, dasseinige Mitglieder wieder austreten würden. Ein Parteisprecherbetonte, dass seit Jahresbeginn unter dem Strich immer noch einepositive Entwicklung mit einem Plus von 6700 Genossen zu sehen sei.Damit setze sich der Wachstumstrend fort: Schon 2017 habe die SPD einRekordjahr beim Mitgliederzuwachs mit einem Plus von 10.000Mitgliedern unter dem Strich verzeichnet. Damit ist die SPD wiedervor der CDU die mitgliederstärkste Partei Deutschlands. Der Sprechersagte: "Der größte Effekt waren die Kandidatur von Martin Schulz unddas Mitglieder-Votum über die Groko."Nach dem Absturz auf 20,5 Prozent bei der Bundestagswahl 2017 hatsich die SPD einen Erneuerungskurs verordnet, um Wähler zurück zugewinnen. So soll die Basis verstärkt eingebunden werden, um denzuletzt deutlich sichtbar gewordenen Graben zwischen Funktionären undeinfachen Genossen zu überbrücken. Bis zum Parteitag Ende 2019 sollaußerdem ein SPD-Zukunftsprogramm stehen.