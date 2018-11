NOZ: SPD sieht Defizitverfahren gegen Italien vor Europawahl skeptisch

Osnabrück (ots) - SPD sieht Defizitverfahren gegen Italien vorEuropawahl skeptischAußenpolitischer Sprecher Schmid: Formal richtig, es will aber gutüberlegt seinOsnabrück. Mit Blick auf die bevorstehenden Europawahlen sieht deraußenpolitische Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion Nils Schmid einmögliches Defizitverfahren gegen Italien skeptisch. Der "NeuenOsnabrücker Zeitung" sagte Schmid, zwar sei ein solches Verfahren"formal richtig" für den Fall, dass die Regierung aus Lega undFünf-Sterne-Bewegung nicht einlenke. "Doch ein halbes Jahr vor derEuropawahl will das gut überlegt sein", sagte Schmid: "Zu groß istdie Wahrscheinlichkeit, dass die Anti-Europäer Salvini und Di Maiobeim Ausbleiben ihrer Versprechungen die Schuld von sich weisen unddie Verantwortung für das angerichtete Desaster allein Brüsselzuschreiben werden."Schmid setzt auf den Druck der Märkte: "Ein Hinweis auf diesensiblen Finanzmärkte sowie auf mögliche negative Auswirkungen aufden Wirtschaftsstandort Italien müsste eigentlich jedenverantwortungsvollen Staatsmann nachdenklich machen", sagte derSPD-Außenexperte. Die Europäische Kommission dürfe sich nichterpressen lassen. "Der Regierung in Rom muss klar gemacht werden,dass sich das erhoffte Wachstum allein mit Steuersenkungen undhöheren Sozialausgaben nicht erreichen lässt", betonte Schmid:"Dringend notwendig sind Reformen zur Steigerung der Produktivitätund Investitionen in Bildung und Forschung."Pressekontakt:Neue Osnabrücker ZeitungRedaktionTelefon: +49(0)541/310 207Original-Content von: Neue Osnabrücker Zeitung, übermittelt durch news aktuell