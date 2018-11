NOZ: SPD begrüßt Seehofers Rücktrittsankündigungen

Osnabrück (ots) - SPD begrüßt Seehofers RücktrittsankündigungenParteivize Stegner: Aufgabe der Ämter wäre konsequent und würdevon SPD nicht bedauert - SPD-Debattencamp "programmatischerVitaminstoß für Sozialdemokratie"Osnabrück. SPD-Vize Ralf Stegner hat die Rücktrittsankündigung vonCSU-Chef und Bundesinnenminister Horst Seehofer begrüßt. "Wenn HerrSeehofer seine Ämter aufgeben sollte, so wäre das sicher konsequentund würde in der Sozialdemokratie gewiss nicht bedauert", sagteStegner im Gespräch mit der "Neuen Osnabrücker Zeitung". Allerdingswerde "kein einziges Problem der SPD dadurch leichter oder gardadurch gelöst, wie andere Parteien ihre Personalfragen lösen",ergänzte Stegner und warnte die CSU schon vor inhaltlichem Streit:"Klar ist definitiv, dass der Koalitionsvertrag unabhängig vonPersonalfragen vereinbart wurde und gilt."Das Debattencamp der SPD am vergangenen Wochenende in Berlinwertete der stellvertretende Bundesvorsitzende positiv. "DasDebattencamp war ein programmatischer Vitaminstoß für dieSozialdemokratie", sagte Stegner. Die hohe Beteiligung und dieintensiven Debatten hätten gezeigt, "wieviel Energie in der SPDsteckt". Es sei "sehr motivierend zu erleben, mit welchem Elan darangearbeitet wird, die SPD wieder aus dem Keller zu führen und zurPartei der Hoffnung zu machen, die auf die wichtigsten Zukunftsfragengute und gerechte Antworten hat", sagte Stegner.Pressekontakt:Neue Osnabrücker ZeitungRedaktionTelefon: +49(0)541/310 207Original-Content von: Neue Osnabrücker Zeitung, übermittelt durch news aktuell