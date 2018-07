NOZ: SPD-Vorsitzende Nahles: Haltung zeigen im Fall Özil

Osnabrück (ots) - SPD-Vorsitzende Nahles: Haltung zeigen im FallÖzilWarnung vor "Hetze" - Fraktionschefin kritisiert "falschen Ton"beim DFBOsnabrück. Die SPD-Vorsitzende Andrea Nahles hat angesichts derDiskussion um den Fußballstar Mesut Özil dazu aufgefordert, die Anti-Rassismus-Kampagne auf tausenden Sportplätzen in Deutschland mitLeben zu füllen. "Wir müssen Haltung zeigen und für Respekt undToleranz kämpfen", sagte Nahles der " Neuen Osnabrücker Zeitung"(Dienstag). Die Özil-Debatte dürfe nicht zu gegenseitigen pauschalenSchuldzuweisungen und Hetze führen."Özil hat mit seinem Auftritt mit dem türkischen StaatspräsidentenRecep Tayyip Erdogan einen Fehler gemacht", sagte Nahles. Aber derGrundsatz "Wir gewinnen gemeinsam, wir verlieren gemeinsam" geltefür ihn offenbar nicht. Das Wort "Rassismus" sei möglicherweise imFall Özil zu stark, meinte die SPD-Bundesvorsitzende. "Aber dasGefühl, ausgegrenzt zu sein, insbesondere wenn es einmal schlechtläuft und schnell nach Sündenböcken gesucht wird, droht auf vieleMigranten auf und neben dem Fußballplatz überzugehen", warnte Nahles."Da müssen wir gegenhalten - für ein offenes, tolerantes Land, in demRassismus geächtet wird", sagte sie.Auch der Deutsche Fußballbund (DFB ) und sein Präsident ReinhardGrindel stünden hier in einer besonderen Verantwortung, betonteNahles. Bisher habe der DFB "leider den falschen Ton angeschlagen unddie Diskussion unnötig verschärft", kritisierte die Vorsitzende derSPD-Bundestagsfraktion. Sport und Fußball böten aber eine riesigeChance für gelungene Integration. "Die Chance müssen wir nutzen",sagte Nahles.Pressekontakt:Neue Osnabrücker ZeitungRedaktionTelefon: +49(0)541/310 207Original-Content von: Neue Osnabrücker Zeitung, übermittelt durch news aktuell