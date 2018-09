NOZ: SPD-Vize Müller fordert Nein zu Syrien-Einsatz als Bedingung für Bestand der Großen Koalition

Osnabrück (ots) - SPD-Vize Müller fordert Nein zu Syrien-Einsatzals Bedingung für Bestand der Großen KoalitionBerliner Bürgermeister will inhaltliches Entgegenkommen der Union- Rückendeckung für NahlesOsnabrück. Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müllerbetrachtet den Bestand der Großen Koalition im Bund keinesfalls alsselbstverständlich. In einem Interview mit der "Neuen OsnabrückerZeitung" sagte der stellvertretende SPD-Vorsitzende, "Bedenken gegendie Große Koalition gab es ja von Anfang an". Seine Partei habe sichvorbehalten, 2019 zu entscheiden, "ob der Weg der richtige ist fürdie SPD und das Land". Diese Gelegenheit "werden wir sehr ernsthaftfür eine Bestandsaufnahme nutzen", sagte Müller.Klar sei, dass ein Votum für die Fortsetzung "vielVertrauensarbeit" der Union erfordere und Themen umgesetzt werdenmüssten, die der SPD wichtig seien. "CDU und CSU müssen deutlichmachen, dass es mit ihnen auch möglich ist, wichtige Themenvoranzubringen", erklärte Müller. "Zum Beispiel werden wir überSyrien reden müssen. Die SPD kann das Vorpreschen der Kanzlerin zueiner möglichen Beteiligung der Bundeswehr an Kampfeinsätzen nichtmittragen." Die SPD sei eine Friedenspartei, betonte der Parteivize.Müller stärkte der SPD-Vorsitzenden Andrea Nahles und VizekanzlerOlaf Scholz den Rücken. "Beide machen einen guten Job", sagte derBerliner Regierungschef. "Sie haben die Partei in einem historischenTief übernommen", gab er zu bedenken und fügte trotz des aktuellenStreits im Fall des Verfassungsschutzpräsidenten Hans-Georg Maaßenhinzu: "Sie haben es geschafft, die Partei nach den aufgeregten undharten Debatten über das Für und Wider einer Groko intern zustabilisieren." Auch Juso-Chef Kevin Kühnert habe daran seinenAnteil, sagte Müller. Er arbeite "konstruktiv an der Erneuerung mit".Über die jüngsten Vorgänge um Maaßen und die vorübergehende Einigungauf seine Beförderung ins Bundesinnenministerium sagte Müller: "Ichfinde das nur peinlich und kann den Ärger der Bürgerinnen und Bürgergut verstehen."Müller: Keine No-go-Areas in BerlinOsnabrück. Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller hatsich gegen dramatisierende Schilderungen der Hauptstadt-Kriminalitätgewandt. In einem Interview mit der "Neuen Osnabrücker Zeitung" sagteder SPD-Politiker, "No-go-Areas haben wir hier nicht. Es gibt keineStadtteile, in die man sich nicht reintrauen kann." Zugleichverschließe er nicht die Augen vor den Problemen, sagte derRegierungschef. "Wir haben Kriminalität, die man nicht akzeptierendarf. Wir haben Clans, die glauben, sie könnten nach ihren eigenenGesetzen leben. Dagegen muss man vorgehen." Dies geschehe aber auch:"Denken Sie zum Beispiel an die Beschlagnahme der Immobilien einesGroßclans vor einigen Wochen", erinnerte Müller an das Vorgehen vonPolizei und Justiz. Erst vor wenigen Tagen hatte die Beisetzung eineserschossenen Clan-Mitglieds in Berlin Aufsehen erregt. Zudem gibt esregelmäßig Schilderungen von Bandenkriminalität und rechtsfreienRäumen in der Hauptstadt. Der Berliner Landeschef der DeutschenPolizeigewerkschaft hatte jüngst gesagt, es gebe "Bereiche, wo derRechtsstaat handlungsunfähig ist", und als Beispiele "sozialeBrennpunkte wie in Wedding und Neukölln" genannt.Pressekontakt:Neue Osnabrücker ZeitungRedaktionTelefon: +49(0)541/310 207Original-Content von: Neue Osnabrücker Zeitung, übermittelt durch news aktuell