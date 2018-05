NOZ: SPD-Gesundheitsexperte: Mindestpreise beim Alkohol helfen nicht

Osnabrück (ots) - SPD-Gesundheitsexperte: Mindestpreise beimAlkohol helfen nichtLauterbach fordert stattdessen bessere Aufklärung und einen Stoppfür "Lockangebote" an SupermarktkassenOsnabrück. Der SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach hält einenMindestpreis für Alkohol, wie er in Schottland zur Bekämpfung vonSuchterkrankungen eingeführt wurde, in Deutschland " nicht fürhilfreich". "Wie Studien ergeben, führen höhere Steuern auf Alkoholnicht zur Senkung des Konsums", sagte Lauterbach der "NeuenOsnabrücker Zeitung" (Samstag). Anders als bei der auf Kinderabzielenden Kampagne gegen Alkopops, die zumeist vom Taschengeldbezahlt würden, wirkten Preissteigerungen bei Alkohol nachderzeitigen Erhebungen nicht abschreckend. Die vor 14 Jahreneingeführte Steuer auf sogenannte Alkopops sei deshalb kein Vorbild.Zur Reduzierung des Alkoholkonsums schlug Lauterbach vor, diePlatzierung von "Lockangeboten" in kleinen Flaschen direkt an denSupermarktkassen nicht länger zu dulden. Außerdem müsse Alkoholismus"enttabuisiert" werden. Schon bei ersten Anzeichen sollte esniedrigschwellige Hilfsangebote geben. Auch die Aufklärung über diegesundheitlichen Risiken nannte Lauterbach stark verbesserungswürdig.Pressekontakt:Neue Osnabrücker ZeitungRedaktionTelefon: +49(0)541/310 207Original-Content von: Neue Osnabrücker Zeitung, übermittelt durch news aktuell