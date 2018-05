NOZ: SPD-Chefin: Der Mindestlohn wird deutlich steigen

Osnabrück (ots) - SPD-Chefin: Der Mindestlohn wird deutlichsteigenNahles: "Aber das entscheiden nicht Politiker" - Parteichefin willJuso-Chef Kühnert eine "aktive Rolle" bei der Parteierneuerung gebenOsnabrück. SPD-Chefin Andrea Nahles erwartet einen "deutlichen"Anstieg des Mindestlohns. "Die Tarifabschlüsse der letzten Zeitfielen sehr gut aus", erklärte Nahles im Interview mit der "NeuenOsnabrücker Zeitung" (Freitag) zur Begründung. "Allerdingsentscheiden nicht wir Politiker über die Höhe des Mindestlohns,sondern die dafür zuständige unabhängige Kommission mit Arbeitgebernund Gewerkschaften", sagte die Parteivorsitzende mit Blick aufForderungen von Juso-Chef Kevin Kühnert nach einem Mindestlohn vonwenigstens 12 Euro pro Stunde. "Im Übrigen finde ich gut, dass KevinKühnert sich weiter für die Partei einsetzen will und beim Prozessder Erneuerung eine aktive Rolle einfordert. Die kriegt er", sagteNahles. Kühnert war in der Debatte um die Große Koalition ihrschärfster Gegner.Zur Rolle ihrer Vorgänger Martin Schulz und Sigmar Gabriel sagtedie SPD-Bundesvorsitzende: "Beide sind im Parlament und melden sichzu Wort. Und das können und sollen sie auch." Sie sei "in engemKontakt mit Martin Schulz, der in der Europapolitik große Expertisein die Diskussion einbringt". Mit Blick auf die Erneuerung undEinheit der SPD betonte die Parteichefin: "Ich mache keine plumpenGeschlossenheitsappelle. Ich will eine vernünftige Debatte und keineMeinungsbildung in kleinen Zirkeln der Partei."________________________________________________________________SPD-Bundesvorsitzende fordert Abschaffung des Schulgeldes fürangehende Erzieherinnen und ErzieherNahles: "Das schreckt ab" - Parteichefin plädiert auch für eineAusbildungsvergütung, um mehr Kita-Kräfte zu bekommenOsnabrück. Die SPD-Bundesvorsitzende Andrea Nahles hat dieAbschaffung des Schulgeldes für angehende Erzieherinnen und Erziehergefordert, damit mehr junge Frauen und Männer diesen Beruf ergreifen.Für die Ausbildung bezahlen zu müssen, schrecke viele Interessentenab, weil sie es sich schlicht nicht leisten könnten, sagte Nahles imInterview mit der "Neuen Osnabrücker Zeitung" (Freitag). Sie forderteferner eine Ausbildungsvergütung. "Da müssen wir dringend ran", sagtesie. Die von Familienministerin Franziska Giffey (SPD) geplanteQualitätsoffensive für Kitas könne nur mit mehr Personal gelingen.Nahles, die auch die SPD-Bundestagsfraktion führt, forderte fernerGesundheitsminister Jens Spahn (CDU) auf, sich auf seine zentraleAufgabe zu konzentrieren und die Beseitigung des Pflegenotstands ganzkonkret anzupacken. "Er muss dafür sorgen, dass wir ein GesamtkonzeptPflege umsetzen", erklärte die SPD-Politikerin. Sie warf Spahn vor,sich stattdessen "zu allem und jedem" zu äußern. "Ich bin sicher,wenn wir die Arbeitsbedingungen und die Löhne verbessern, können wirPersonal gewinnen. Zudem hat der Bund fest zugesagt, 8000 Stellen zufinanzieren", betonte Nahles. Bundesweit sind laut Bundesregierungderzeit 36.000 Stellen in der Pflege unbesetzt.Pressekontakt:Neue Osnabrücker ZeitungRedaktionTelefon: +49(0)541/310 207Original-Content von: Neue Osnabrücker Zeitung, übermittelt durch news aktuell