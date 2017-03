NOZ: SPD-Außenpolitiker kritisiert Seehofers Moskau-Reise

Osnabrück (ots) - SPD-Außenpolitiker kritisiert SeehofersMoskau-ReiseAnnen: Keine überzogenen Versprechen gebenOsnabrück. Der SPD-Außenpolitiker Niels Annen hat BayernsMinisterpräsident Horst Seehofer (CSU) vor dessen Moskau-Reise vorüberzogenen Versprechen gewarnt. In einem Gespräch mit der "NeuenOsnabrücker Zeitung" (Mittwoch) mahnte Annen, der CSU-Vorsitzendedürfe sich nicht gegen die Regierungslinie stellen und dürfe keinEnde der Wirtschaftssanktionen gegen Russland in Aussicht stellen.Annen sagte: "Russland muss seine Verpflichtungen aus dem MinskerAbkommen erfüllen." Dieses Abkommen soll den Frieden in derOst-Ukraine sichern. Erst danach könne über eine Aufhebung derSanktionen nachgedacht werden. "Vorher nicht - das sollte auch HorstSeehofer wissen", fügte der SPD-Politiker hinzu.Entscheidend sei, mit welcher Botschaft Seehofer nach Moskaufahre. "Ich erwarte von Horst Seehofer, dass er sich an das hält, wassowohl die Bundeskanzlerin als auch Außenminister Sigmar Gabriel beiihren Gesprächen mit Putin immer hervorheben: Dass Russland seineVerpflichtungen aus dem Minsker Abkommen erfüllen muss." Derbayerische Ministerpräsident hatte schon 2016 den russischenPräsidenten Wladimir Putin besucht und für eine Lockerung derwestlichen Sanktionen gegen Russland geworben.Pressekontakt:Neue Osnabrücker ZeitungRedaktionTelefon: +49(0)541/310 207Original-Content von: Neue Osnabr?cker Zeitung, übermittelt durch news aktuell