NOZ: SPD-Außenexperte rechnet nicht mit einer schnellen Rückkehr syrischer Flüchtlinge

Osnabrück (ots) - SPD-Außenexperte rechnet nicht mit einerschnellen Rückkehr syrischer FlüchtlingeNils Schmid: Der Westen muss die Türkei finanziell unterstützen,wenn es zur Flüchtlingswelle aus Idlib kommtOsnabrück. Der SPD-Außenexperte Nils Schmid geht nicht davon aus,dass es nach einem Ende der Kampfhandlungen in Syrien zu einerschnellen Rückkehr syrischer Flüchtlinge aus Deutschland kommen wird.Der "Neuen Osnabrücker Zeitung" (Samstag) sagte der außenpolitischeSprecher der SPD-Fraktion im Bundestag: "Wenn das System einermonotholitischen Diktatur unter der Herrschaft Assads Bestand hat,wird die Rückführung schwierig. Assad hat klar gemacht, die Rückkehrseiner Landsleute zu torpedieren". Eine Wiederaufbauhilfe des Westenkönne es aber nur geben, "wenn es gelingt in Damaskus einepluralistische politische Lösung unter Einbeziehung der Oppositionhinzubekommen und die Sicherheit von Rückkehrern garantiert ist",sagte Schmid. Zudem müsse es zu einer "Aufarbeitung vonKriegsverbrechen kommen, die alle Seiten begangen haben".Anlässlich des bevorstehenden Kampfes um Idlib sagte Schmid:"Sollte es aus der Region Idlib zu einer neuen Flüchtlingswelle inRichtung Türkei kommen, darf der Westen die Türkei damit nicht alleinlassen. Notfalls muss es für Ankara zusätzliche finanzielle Hilfenfür die Aufnahme von Flüchtlingen geben." Zur Zukunft Assads sagteSchmid: "Es läuft alles auf einen militärischen Sieg von MachthaberAssad hinaus. Wer einen Waffenstillstand will, kann das nichtignorieren und kommt nicht umhin mit allen Parteien unter Waffen zureden, also auch mit Assad. Das heißt aber nicht, dass es zwingendeine politische Zukunft mit Assad geben muss".Pressekontakt:Neue Osnabrücker ZeitungRedaktionTelefon: +49(0)541/310 207Original-Content von: Neue Osnabrücker Zeitung, übermittelt durch news aktuell