NOZ: SPD-Außenexperte: Ohne Vereinte Nationen schlechte Aussichten für Syrien-Konferenz

Osnabrück (ots) - SPD-Außenexperte: Ohne Vereinte Nationenschlechte Aussichten für Syrien-KonferenzAnnen: Von Türkei, Russland und Iran vereinbarte WaffenruhebrüchigOsnabrück. SPD-Außenexperte Niels Annen hat es als "Geburtsfehler"der Friedenskonferenz für Syrien bezeichnet, dass die VereintenNationen (UN) als wichtiger Akteur außen vor geblieben seien. SeineErwartungen an die aktuelle Zusammenkunft in der kasachischenHauptstadt seien daher begrenzt, sagte Annen der "Neuen OsnabrückerZeitung" (Dienstag). Gleichwohl sollte jede Chance genutzt werden, umpolitischen Gesprächen näher zu kommen. Russland, Iran und die Türkeihatten das Treffen organisiert. Diesen drei Staaten sei im Dezemberzwar im Alleingang gelungen, eine Waffenpause für Syrien zuvereinbaren. "Diese hält jedoch nur eingeschränkt", gab Annen zubedenken. Zudem gebe es weiterhin große Probleme beim humanitärenZugang zu den Kriegsopfern in Syrien. Er beobachte aber zunehmendeRisse im russisch-iranisch-türkischen Bündnis, meinte derSPD-Politiker. Zumindest Russland und die Türkei sähen den Wert derUN als neutralen Mittler "wieder klarer". Insofern sei es auchrichtig, dass der UN-Sonderbeauftragte für Syrien, Staffan deMistura, nach Astana gereist sei.Pressekontakt:Neue Osnabrücker ZeitungRedaktionTelefon: +49(0)541/310 207Original-Content von: Neue Osnabr?cker Zeitung, übermittelt durch news aktuell