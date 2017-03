NOZ: SPD-Außenexperte Erler kritisiert Westen für neue Anti-Syrien-Sanktionen im UN-Sicherheitsrat

Osnabrück (ots) - SPD kritisiert Vorstöße des Westens fürSyrien-Sanktionen im UN-SicherheitsratRusslandbeauftragter Erler: Politik der USA nicht zielführend -"Ohne Moskau keine Lösung"Osnabrück. Nach dem erneuten Scheitern von Syrien-Sanktionen imUN-Sicherheitsrat hat der Russlandbeauftragte der Bundesregierung,Gernot Erler (SPD), den Westen scharf kritisiert. In einem Gesprächmit der "Neuen Osnabrücker Zeitung" (Mittwoch) sagte derSPD-Außenexperte, es sei momentan nicht zielführend, dass die USA,Großbritannien und Frankreich im UN-Sicherheitsrat andauerndSanktionen gegen die syrische Regierung einbringen würden, obwohlRussland dagegen sei und mit seinem Veto den Rat blockiere. "DieEntscheidung im UN-Sicherheitsrat zu Syrien-Sanktionen kommtpolitisch gesehen zur Unzeit."Alle Hoffnungen auf eine politische Lösung des Syrienkonfliktsrichteten sich im Moment auf die Genfer Verhandlungen, die äußerstschwierig seien. "Jedem ist klar: Ohne Russland, das dem Assad-Regimemilitärisch und politisch den Rücken stärkt, kann es keine Lösunggeben", sagte Erler.Die Auseinandersetzungen im Sicherheitsrat würden zu nichtsführen. "Die Vetos Russlands stellen in erster Linie dieHandlungsfähigkeit des UN-Sicherheitsrats infrage", sagte Erler. Wenndie Weltorganisation daran gehindert werde, gezielte Sanktionen gegeneine solche Menschenrechtsverletzung, wie sie der belegte Einsatz vonChemiewaffen darstellt, zu verhängen, ermuntere das nur andereRegelverletzer. "Die Verantwortung dafür liegt bei Moskau", sagteErler.Russland und China hatten am Dienstag im UN-Sicherheitsrat miteinem Veto Sanktionen gegen das syrische Regime wegen dessenChemiewaffeneinsätzen verhindert. Moskau machte in New York bereitszum siebten Mal seit Beginn des Bürgerkriegs eine Syrien-Resolutionzunichte.Pressekontakt:Neue Osnabrücker ZeitungRedaktionTelefon: +49(0)541/310 207Original-Content von: Neue Osnabr?cker Zeitung, übermittelt durch news aktuell