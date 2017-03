NOZ: Russlandbeauftragter Erler: Schnellverfahren gegen Nawalny soll Demonstranten abschrecken

Osnabrück (ots) - Russlandbeauftragter Erler: Schnellverfahrengegen Nawalny soll Demonstranten abschreckenSPD-Außenexperte: Viele Menschen nehmen Korruptionsvorwürfe ernstOsnabrück. Der Russlandbeauftragte der Bundesregierung, GernotErler (SPD), bewertet das Schnellverfahren gegen Kreml-KritikerAlexej Nawalny als Versuch der Abschreckung. In einem Gespräch mitder "Neuen Osnabrücker Zeitung" (Dienstag) sagte Erler, der am Montaggegen Nawalny verhängte 15-tägige Arrest bestätige seine Vermutung,"dass Folge-Spaziergänge gestoppt werden sollen".Als Hinwies auf dieses Ziel wertete Erler auch den Umstand, dassvon 7000 bis 8000 Protestteilnehmern in Moskau fast jeder zehntefestgenommen worden sei. Der SPD-Politiker betonte, am Sonntag seienlandesweit wohl 60 000 Menschen in 80 Städten den Aufrufen von AlexejNawalny zu so genannten "Spaziergängen" gefolgt. "Momentan geht esoffensichtlich darum, eine Wiederholung dieses Erfolgs für dennächsten Sonntag zu verhindern."Als auffallend bezeichnete Erler, "dass NawalnysKorruptionsvorwürfe gegen Expräsident Dmitri Medwedew in der Sachenicht bestritten, sondern nur pauschal als 'propagandistischeAttacke' abgetan werden". Die Proteste zeigen nach den Worten desRusslandbeauftragten, dass viele Menschen die Korruptionsvorwürfeernst nehmen.Pressekontakt:Neue Osnabrücker ZeitungRedaktionTelefon: +49(0)541/310 207Original-Content von: Neue Osnabr?cker Zeitung, übermittelt durch news aktuell