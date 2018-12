NOZ: Russland: Westen fällt auf Kiew herein

Osnabrück (ots) - Russland: Westen fällt auf Kiew hereinBotschafter kritisiert Berichterstattung und wirft der Ukraineeine Inszenierung vorOsnabrück. Der russische Botschafter in Deutschland, SergejNetschajew, hat westlichen Medien in der Berichterstattung über denVorfall in der Straße von Kertsch mangelnde Sorgfalt und Irreführungvorgeworfen. In einem Interview mit der "Neuen Osnabrücker Zeitung"sagte der Diplomat, wegen der Grenzverletzung ukrainischerMarineschiffe nahe der Krim könne keineswegs eine rechtlicheUnsicherheit geltend gemacht werden. "Der Vorfall hat sich imSchwarzen und nicht im Asowschen Meer ereignet, und zwar an einemOrt, der bereits vor der Wiedervereinigung Russlands mit der Krim imJahr 2014 im Hoheitsgewässer unseres Landes lag, das als solches vonder Ukraine sowie der internationalen Gemeinschaft anerkannt wurde",betonte der Botschafter.In der Tat haben dies nicht alle Medien präzise berichtet. DieSchiffe hätten Russland über ihren Kurs nicht vorab informiert undauch auf keinen Kontaktversuch reagiert, erklärte Netschajew. Auf denSchiffen seien Papiere gefunden worden, die bewiesen, dass diesAbsicht gewesen sei. "Das verantwortungslose ,Katz-und-Maus-Spiel'dauerte mehrere Stunden an. Unter diesen Umständen blieb denrussischen Grenzern nichts anderes übrig, als Gewalt anzuwenden",sagte Netschajew. Das Kommando auf den Schiffen hätten russischenErmittlungen zufolge nicht die regulären Kapitäne gehabt, sondernMitarbeiter des ukrainischen Geheimdienstes SBU."Der ukrainischen Regierung gelingt es mit Provokationen wiedieser immer wieder, die Aufmerksamkeit des Westens auf sich zuziehen und um eine weitere Finanz- und Militärhilfe zu bitten", sagteder Botschafter der Russischen Föderation. "Dasselbe geschieht auchjetzt", warf er dem Westen vor, auf "sorgfältig vorbereiteteProvokationen" hereinzufallen. Kiew würde vor wichtigeninternationalen Treffen "stets Gründe erfinden, um eine neue Rundeder Hysterie wegen der ,russischen Aggression'" auszulösen. Deramtierende Präsident in der Ukraine nutze die Krise außerdem, um dieOpposition vor den anstehenden Wahlen zu behindern. "Die BefürworterKiews auch unter unseren europäischen Partnern machen den Rummelimmer gerne mit", sagte Netschajew. "Warum und welche Rolle ihnendabei zusteht, darüber können wir nur spekulieren."Noch vor kurzem, im September, seien Schiffe der ukrainischenMarine mit Hilfe russischer Lotsen ungehindert durch die Meerengegelangt, wies der Botschafter Blockadevorwürfe oder ein geändertesVorgehen zurück. "Russland verteidigt seine Interessen", sagte derBotschafter. Aber: "Eine weitere Eskalationsspirale braucht Russlandsicherlich nicht." Eine Freilassung der Seeleute hänge vom Verlaufeines eingeleiteten "Strafverfahrens wegen eines illegalenGrenzübertritts" ab.Pressekontakt:Neue Osnabrücker ZeitungRedaktionTelefon: +49(0)541/310 207Original-Content von: Neue Osnabrücker Zeitung, übermittelt durch news aktuell