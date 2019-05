NOZ: Russland: Gaspipeline Nord Stream II nützt Klimapolitik

Osnabrück (ots) - Energieausschuss-Vorsitzender der Staatsdumawirbt für umstrittenes Projekt in der OstseeOsnabrück. Russland wirbt für mehr europäisches Verständnis fürdas deutsch-russische Pipelineprojekt Nord Stream II. "UnsereEnergiebeziehungen stehen für Interdependenz, Verflechtung undbeiderseitigen Vorteil. Bei dieser Partnerschaft kann es sich um eineffektives Instrument handeln, die geopolitischen Konflikte zuentschärfen", bekräftigte der Vorsitzende des Energieausschusses derrussischen Staatsduma, Pawel Sawalny, gegenüber der "NeuenOsnabrücker Zeitung". Weiter betonte Sawalny: "Wer lukrativ handelt,geschweige denn investiert, führt keine Kriege". Am 16. Mai findet inBerlin die "Internationale Konferenz zu Perspektiven derEnergiekooperation Russlands und der EU im Gasbereich" statt.In Zukunft will Deutschland mit Hilfe der Pipeline Nord Stream IIdie Einfuhr von russischem Erdgas weiter erhöhen. Bei vielenEU-Partnern und den USA stößt das auf massive Kritik. Der Vorwurf:Über das Projekt wachse Europas Abhängigkeit von russischenGaslieferungen und Moskau könne Druck auf Gastransitländer wie dieUkraine ausüben. In Moskau versucht man derlei Zweifel an derPipeline, die zu großen Teilen bereits fertiggestellt ist, zuzerstreuen. Das Projekt entspreche "der europäischenDiversifizierungsdoktrin, genügt den Rentabilitätsanforderungen aneuropäische Energieunternehmen und den striktesten Umwelt- undSicherheitsstandards", betonte Sawalny.Zudem könne die Pipeline einen wichtigen Beitrag zur Erreichungehrgeiziger Energie- und Klimaziele leisten. "Denn der CO2-Fußabdruckwird durchschnittlich neun Millionen Tonnen weniger pro Jahrbetragen", so Sawalny gegenüber der "NOZ" weiter: "Darüber hinauswird der Gewinn, den die Unternehmen durch die Umsetzung desProjektes erwirtschaften, neue Haushaltseinnahmen undInvestitionsmöglichkeiten auch für die Subventionierung erneuerbarerEnergien gewährleisten".Sawalnys Angaben zufolge hat der russische Gaskonzern Gazprom 2018rund 202 Milliarden Kubikmeter Leitungsgas an die europäischen Ländergeliefert; etwa 81 Prozent der Lieferungen entfielen dabei aufWesteuropa. Mit 58,5 Milliarden Kubikmeter sei Deutschland der größteAbnehmer gewesen. Diese Zahlen, so Sawalny, machten deutlich "wie dasVertrauen zum russischen Leitungsgas, die Nachfrage danach heute undperspektivisch in dem Maße zunehmen, in dem die europäischeEigenproduktion rückläufig ist".+++Pressekontakt:Neue Osnabrücker ZeitungRedaktionTelefon: +49(0)541/310 207Original-Content von: Neue Osnabrücker Zeitung, übermittelt durch news aktuell