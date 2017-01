NOZ: Richterbund gegen Fahrverbote bei Diebstahl oder Körperverletzung

Osnabrück (ots) - Fahrverbote bei Diebstahl oder Körperverletzung?Deutscher Richterbund dagegenVerbandsvorsitzender Gnisa: Ungerecht und kaum zu kontrollierenOsnabrück. In der Debatte um Fahrverbote lehnt der DeutscheRichterbund eine Ausdehnung solcher Verbote auf Straftaten wieDiebstahl oder Körperverletzung ab. In einem Gespräch mit der "NeuenOsnabrücker Zeitung" (Mittwoch) sagte der Vorsitzende des DeutschenRichterbundes, Jens Gnisa, solche Fahrverbote als Nebenstrafe fürTaten, die nichts mit dem Straßenverkehr zu tun haben, seienungerecht und kaum zu kontrollieren. Gnisa sagte: "Die vom Gesetzangedrohten Strafen müssen jeden treffen können. Das Fahrverbotstellt aber eine Sondersanktion für Inhaber eines Führerscheins dar."Der deutsche Verkehrsgerichtstag diskutiert von diesem Mittwoch anin Goslar unter anderem über ein solches Fahrverbot auch fürStraftaten, die nicht im Straßenverkehr begangen wurden. DieBundesregierung hatte im Dezember einen entsprechendenGesetzesentwurf zur Änderung des Strafgesetzbuches verabschiedet.Gnisa kritisierte, dass die Wirkung eines solchen Fahrverbots sehrunterschiedlich sei. Der Vorsitzende des Richterbundes sagte: "Esgibt Menschen, die aus beruflichen oder gesundheitlichen Gründen aufdas Auto angewiesen sind, für sie kann ein Verbot drastische Folgenhaben." Andere nutzten dagegen Bus und Bahn und würden das Verbotdeshalb kaum spüren. Eine solche Strafe sei auch sozial ungerecht:"Gerade Vermögende, die die Koalition mit einem Fahrverbot unteranderem treffen will, können die Sanktion leicht unterlaufen."Wohlhabende Menschen könnten einfach ein Taxi nutzen oder sich voneinem Chauffeur fahren lassen.Zudem lasse sich das Fahrverbot gar nicht effektiv durchsetzen."Wenn jemand ohne Führerschein unterwegs ist, fällt er nur auf,sofern er zufällig in eine Kontrolle gerät", sagte derVerbandsvorsitzende. Das sei bei anderen Strafen viel effektivergeregelt, denn wer zu einer Freiheitsstrafe verurteilt werde, müsseins Gefängnis, und Geldstrafen treibe der Staat verlässlich ein.Pressekontakt:Neue Osnabrücker ZeitungRedaktionTelefon: +49(0)541/310 207Original-Content von: Neue Osnabr?cker Zeitung, übermittelt durch news aktuell