Osnabrück (ots) - Rammstein-Keyboarder Flake über spektakuläreLive-Auftritte: "Feuer ist wie ein Katalysator"Flammenwerfer machen dem Musiker keine Angst - "Wenn ich keineSchmerzen haben will, stell ich mich woanders hin"Osnabrück. Die vor spektakulären Feuer- und Spezialeffektenstrotzenden Live-Shows der Rockband Rammstein hinterlassen auch beiRammstein-Keyboarder Christian "Flake" Lorenz Spuren. Er habe einenbesonderen Bezug zu Feuer, sagte der 51-Jährige im Interview mit der"Neuen Osnabrücker Zeitung". Vor seinem Eintritt in die Band im Jahr1994 sei das nicht so gewesen, so Flake. "Heute ist Feuer wie einKatalysator. Wenn ich jetzt Feuer, diese Hitze spüre, dann hab ichdas Gefühl: Jetzt geht es los, jetzt bin ich dabei, jetzt lebe ich."Dies sei "ein physisches Erlebnis, das durch nichts zu ersetzen" seiund das er "auch nicht missen" wolle, erklärte der Keyboarder weiter.Dabei gehe er auch an seine Schmerzgrenze: "Es ist Feuer, es wirdheiß, ich spüre und sehe es und bin an der Grenze zum Schmerzhaften.Und ich kann die Grenze, wenn ich will, auch verschieben. Das machtmir Spaß", sagte der Musiker.Vor dem Rammstein-Sänger und -Frontmann Till Lindemann habe erkeine Angst, auch dann nicht, wenn dieser auf der Bühne einenFlammenwerfer auf ihn richte. "Angst hat man eigentlich nur vorSachen, die man nicht kennt. Ich hab zum Beispiel Angst vorKrankheiten. Vor konkreten Sachen braucht man keine Angst zu haben",sagte Flake. "Es ist ganz einfach: Till steht da, ich steh dort. Wennich keine Schmerzen haben will, stell ich mich woanders hin. InSituationen, wo ich in der Lage bin zu handeln, ist Angst unnötig.Dann hab ich auch keine." Mit der Situation auf der Bühne gehe erzudem täglich um, so der Keyboarder. "Ich kenne das. Ich weiß auch,wie es ist, wenn man sich verbrennt."In Flakes neuestem Buch "Heute hat die Welt Geburtstag" nimmt derKeyboarder seine Leser mit hinter die Kulissen der Rammstein-Showsund überrascht mit teils intimen Details. Auf die Frage, ob seineBandkollegen deswegen wütend waren, sagte Flake: "Ja, die warensauer. Es ist aber immer jemand von uns sauer, wenn ein anderer ausder Band mal etwas alleine macht." Auch er könne sich davon nichtfreimachen. "Ich glaube, das ist Eifersucht. Mir geht das nichtanders, dazu stehe ich auch. Wenn einer von den anderen eineSolo-Platte macht, finde ich die erstmal blöde, ohne mich ernsthaftdamit zu beschäftigen. Einfach nur aufgrund des Faktes, dass er siealleine gemacht hat." Deswegen verstehe er "jeden, der wegen desBuches sauer" auf ihn sei. "Aber wenn ich Angst vor Konfrontationhätte, würde ich nicht bei Rammstein spielen", sagte Flake.Pressekontakt:Neue Osnabrücker ZeitungRedaktionTelefon: +49(0)541/310 207Original-Content von: Neue Osnabrücker Zeitung, übermittelt durch news aktuell