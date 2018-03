Osnabrück (ots) - Ramelow sieht Bundesrat als "Korrektiv zurBerliner Blase"Länderkammer gewinnt für Ministerpräsidenten spürbar an Bedeutung- Lob für CDU-PendantOsnabrück. Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow sieht denBundesrat als politisches Gremium im Aufwind. In einem Interview mitder "Neuen Osnabrücker Zeitung" (Freitag) sagte der Linken-Politiker,"der Bundesrat erlebt derzeit eine regelrechte Renaissance". DieMinisterpräsidenten hätten angefangen über Parteigrenzen hinwegThemen neu anzufassen. "Wir bilden ein Korrektiv zur Berliner Blase,zum Bundestag und dem reinen dortigen Regierungshandeln", sagteRamelow. Er erlebe die Länderkammer inzwischen als "unglaublichoffenen und kreativen Ort". Folgen dieser Arbeitsweise hätten sichunter anderem gezeigt, als sich der Bundesrat beimLänderfinanzausgleich geschlossen gegen die Pläne der Bundesregierunggestellt hätte. "Das hat sich in Berlin niemand vorstellen können",sagte Ramelow.Thüringens Regierungschef riet grundsätzlich zu einem anderenUmgang miteinander in der Politik. Ein positives Beispiel sei DanielGünther in Schleswig-Holstein. Der dortige Ministerpräsident lasse"die Parteien jeweils gelten, wie sie sind, und lebt einenpolitischen Stil, dass die zwei anderen Regierungspartner nichtseiner Meinung sein müssen, und er nicht deren Meinung sein muss".Trotzdem repräsentierten sie gemeinsam Schleswig-Holstein, odergerade deswegen. "Bei den Sondierungsgesprächen hat Günther mehrfachgesagt, man müsse sich in seiner Unterschiedlichkeit respektieren.Das fand ich sehr gut", lobte Ramelow sein Kieler CDU-Pendant undwünschte sich einen vergleichbaren Stil auf Bundesebene.--------------------------------------------------------------------Ramelow warnt vor Hass im Netz"Sich nichts gefallen lassen": Linken-Politiker rät zuentschiedenem Widerstand und Schutz von KindernOsnabrück. Der Linken-Politiker Bodo Ramelow, selbst häufig Opferbrutaler digitaler Drohungen, hat zu entschiedenem Widerstand gegenHassparolen im Internet aufgerufen. In einem Interview mit der "NeuenOsnabrücker Zeitung" (Freitag) sagte der Thüringer Ministerpräsident,sein Rat sei: "Löschen und blocken, löschen und blocken, löschen undblocken. Sich nichts gefallen lassen und sich nicht einschüchternlassen, damit die wirkliche Welt durch diesen digitalen Schmutz sowenig wie möglich betroffen wird."Insbesondere junge Menschen seien gefährdet. "Unsere Kinderwachsen in der digitalen Welt auf, denen müssen wir helfen", sagteRamelow. Jeder werde früher oder später mit Hass im Netzkonfrontiert. "Es gibt keine Gruppe, die von Hass ausgenommen ist,und es gibt niemanden in dieser Gesellschaft, der davon verschontwird. Getroffen sind wir alle, wenn nicht heute, dann morgen."Ramelow zieht im Internet regelmäßig massive Hassattacken aufsich, zuletzt mit Morddrohungen nationalistischer Türken wegen seinesEinsatzes für die Kurden in Syrien. Ebenfalls zur Zielscheibekampagnenartiger Angriffe wurde er wegen seiner differenziertenHaltung zu Israel durch zionistische Extremisten oder durchEmpörungsrituale aus dem Umfeld von AfD und Pegida.--------------------------------------------------------------------Ramelow rät zu gesamtdeutscher Sicht auf ProblemeLinken-Politiker: Die AfD hat auch mal Recht - Ost-Beauftragtersoll Erfolge darstellen statt Mängel beschreibenOsnabrück. Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow will keinespeziellen Ost-Hilfen mehr. In einem Interview mit der "NeuenOsnabrücker Zeitung" (Samstag) sagte er, auch ein Ost-Beauftragterder Bundesregierung solle zuerst daran arbeiten, "dass wahrgenommenwird, dass auch der Osten etwas zum gesamtdeutschen Leben beitragenkann". Dabei handele es sich beispielsweise um "bessereKinderbetreuung, eine andere Schulsystematik, eine andere Form vonGesundheitsbetreuung im ländlichen Raum". Wichtiger sei aber einegesamtdeutsche Debatte. "Was für Bremerhaven selbstverständlich ist,muss auch bei uns in Altenburg selbstverständlich sein und umgekehrt.Alle haben mehr davon, wenn wir keine Neid-Debatten führen, sonderngleichwertige Lebensverhältnisse in allen Teilen des Landesanstreben, statt über ostspezifische ,Geschenke' undSolidarpaktmittel zu reden", erklärte der Erfurter Regierungschef.Ramelow sprach sich ferner für einen pragmatischen Umgang mit derAfD aus: "Mit billiger Ausgrenzung die Opferrolle der Partei zubedienen, wäre jedenfalls verkehrt." Die AfD bilde einWählerpotenzial ab, "bei dem ich als Demokrat zur Kenntnis nehmenmuss, dass es Menschen gibt, die offenkundig dieser Partei zuneigen".Daher seien Worte wie "bekämpfen" oder "in Schach halten"unangebracht und ihm zu militärisch. "Natürlich gefällt mir vielesvon dem, was Herr Höcke in unserem Landtag sagt, nicht", erklärteRamelow. Trotzdem habe der umstrittene AfD-Politiker auch mal Recht."Wenn er eine Rede zum Thema ,Rentengerechtigkeit' hält, kann ich ihmteilweise zustimmen", sagte der Ministerpräsident: "Zum Beispiel,dass Armutsfestigkeit hergestellt werden muss und dieUngerechtigkeiten zwischen Ost und West thematisiert werden müssen."Der Bruch werde dann klar, wenn Höcke "die Rente nur für Deutschefordert". Wie bei diesem Beispiel komme es darauf an, die AfDinhaltlich zu stellen. So sei klar, "dass jeder, der in dieVersicherungssysteme einzahlt, auch die gleichen Ansprüche hat. AlleMenschen sind gleich", sagte Ramelow.