NOZ: RB-Trainer Nagelsmann: Das Bubi-Image stört mich nicht

Osnabrück (ots) - RB-Trainer Nagelsmann: Das Bubi-Image stört michnicht32-Jähriger ist weiterhin der jüngste Bundesligatrainer - "Ichmuss mich wenigstens nicht zweimal am Tag rasieren"Osnabrück. Julian Nagelsmann, neuer Trainer von RB Leipzig, hatkein Problem mit seinem Bubi-Image. Der Wechsel von Hoffenheim nachLeipzig sei sicher eine Möglichkeit, dieses endgültig abzustreifen,"aber das hat für mich keine Relevanz", erklärte er im Interview mitder "Neuen Osnabrücker Zeitung". "Das Image stört mich nicht, esamüsiert mich eher. Ich fand die Karikaturen dazu zum Beispiel ganzlustig", sagte Nagelsmann, der vor vier Jahren als 28-Jähriger inHoffenheim zum Cheftrainer befördert worden war. "Ich bin gesetteltgenug in meinem Leben und verspüre nicht das Bedürfnis, an einemErwachsenen-Image zu arbeiten."Auch mit 32 Jahren sei er schließlich "immer noch jung für einenBundesligatrainer", so Nagelsmann: "Ich bin der jüngste und bleibedas wahrscheinlich auch erst mal." Probleme hat er damit nicht: "Fürmein Alter kann ich nichts", sagte er. "Und dass ich wenig Bartwuchshabe, das ist halt so. Da komme ich drüber weg. Ich muss michwenigstens nicht zweimal am Tag rasieren."+++________________________________________________________________Rote Karte für Trainer: RB-Coach Nagelsmann nennt Regelneuerung"sehr streng"32-Jähriger bemängelt fehlende Streitkultur - Coaching Zone "isteine Linie und kein Zaun"Osnabrück. Julian Nagelsmann, seit dieser Saison neuer Trainer vonRB Leipzig, empfindet die Regelneuerung, dass Trainer künftig auchmit Gelben und Roten Karten bestraft werden können, als "sehrstreng". Im Interview mit der "Neuen Osnabrücker Zeitung" sagte er:"Wie oft verlässt man die Coaching Zone unbewusst, da soll es dannsofort Gelb geben? Das ist schließlich eine Linie und kein Zaun. Datritt man schon mal drüber. Oder wenn du etwas zu einem Offiziellensagst, dann kannst du dafür Rot bekommen."Der 32-jährige Bundesliga-Trainer kritisierte vor allem dasStrafmaß: "Es ist sicher nicht alles richtig und perfekt, was wirTrainer da machen, und es sind auch sicher nicht immer dieSchiedsrichter schuld. Aber ich finde, dass die Strafen im Vergleichzu den Vergehen sehr hoch sind", betont er und bemängelte einefehlende Streitkultur. "Nicht nur in der Bundesliga. Das ist eingesellschaftliches Problem", befand er. Bezüglich der Karten fügt eran: "Wir werden es in der Praxis sehen, wie viel die Trainer gesperrtwerden und ob es sinnvoll ist, wenn alle vier Spieltage derCo-Trainer da unten sitzt." Seinen eigenen Co-Trainer habe er schonvorbereitet, dass er ihn diese Saison wahrscheinlich öfter mal an derLinie vertreten müsse, weil er eine Sperre absitzt. "Er weißBescheid", sagte Nagelsmann.+++Pokalspiel VfL Osnabrück gegen Leipzig: RB-Trainer Nagelsmann warbereits als Kind an der Bremer BrückeStadionbesuche mit dem Großvater - Beide Geschwister in OsnabrückgeborenOsnabrück. An diesem Sonntag (11.8.) tritt Julian Nagelsmann inseinem ersten Pflichtspiel für RB Leipzig im DFB-Pokal beiZweitligist VfL Osnabrück an. Sein erster Besuch im legendärenStadion an der Bremer Brücke ist es aber nicht. "Ich war als Kind mitmeinem Opa an der Brücke, da war ich noch sehr jung", verrietNagelsmann im Interview mit der "Neuen Osnabrücker Zeitung". "MeineEltern kommen ursprünglich aus Rheine (Landkreis Steinfurt/NRW), eingroßer Teil meiner Familie wohnt auch noch dort. Meine Geschwistersind beide in Osnabrück geboren und haben da auch ein paar Jahregelebt", sagt Nagelsmann, der selbst jedoch in Bayern geboren wurde.Kontakt hat er auch zu VfL-Trainer Daniel Thioune. Beideabsolvierten gemeinsam den Fußballlehrerlehrgang und schlossen diesen2016 ab. "Danny ist ein feiner Mensch, der noch dazu viel Ahnung vondiesem Sport hat", betonte Nagelsmann und fügte an: "Man kann mit ihmaber auch über andere Dinge als Fußball sprechen, das war vor allemin den zehn Monaten Lehrgang sehr angenehm." Nach der Auslosung derersten Pokalrunde hatte Nagelsmann seinem Trainerkollegen eineWhatsapp-Nachricht mit einem Smiley geschickt.Die Pokal-Partie zwischen dem VfL Osnabrück und RB Leipzig wird amSonntag, 11. August, um 15.30 Uhr angepfiffen. Es ist das zweiteAufeinandertreffen der beiden Vereine im DFB-Pokal; dieErstrunden-Begegnung im August 2015 endete jedoch mit einem Eklat:Beim Spielstand von 1:0 für den VfL wurde das Spiel in der 71. Minuteabgebrochen, weil ein von der Zuschauertribüne geworfenes Feuerzeugden Schiedsrichter am Kopf getroffen hatte. Das DFB-Sportgerichtwertete das Spiel später mit 2:0 für Leipzig und bestrafte den VfLmit Teilausschlüssen von Zuschauern bei zwei Ligaspielen.+++RB-Trainer Nagelsmann: Freundschaften im Fußball-Business sind"extrem schwer""Neid und Gerede gibt es auch in dieser Welt" - 32-Jähriger brichtregelmäßig aus seiner Blase ausOsnabrück. Bundesligatrainer Julian Nagelsmann findet es "extremschwer", im Fußball-Business Freunde zu finden. "Das Hauptinteressevon vielen in diesem Geschäft ist es, Geld zu verdienen", sagt derneue Trainer von RB Leipzig im Interview mit der "Neuen OsnabrückerZeitung". "Verstehen Sie mich nicht falsch. Es ist durchaus legitim,dass man jemanden bezahlt, wenn er einen bei gewissen Themen coacht.Nur es ist schwer herauszufiltern: Wer bringt dir was, und wer kostetdich nur?", erklärte der 32-Jährige, der vor dieser Saison von derTSG Hoffenheim nach Leipzig gewechselt war.Hinzu käme, "dass wir schon in einer von großem Neid geprägtenGesellschaft leben. Aber das gilt nicht nur für den Fußball", soNagelsmann weiter. "Die Leute machen sich weniger über sich selbstGedanken, sondern eher mehr über den Nachbarn. Hat der ein neues Autooder nicht? Als würde ihre persönliche Glückseligkeit davon abhängen.Dabei tut sie das nun wirklich nicht." Im Fußball gebe es "diesesGerede und diesen Neid auch", erklärte der Bundesligatrainer: "Wenndu etwas mehr Erfolg hast als der andere, kann mitunter dieFreundschaft auch schon mal schnell vergessen sein. Zu einigenTrainern habe ich dennoch einen guten Kontakt."Der 32-Jährige versucht, sich regelmäßig zu erden. Und das sei"gar nicht so schwer", befand Nagelsmann: "Zuallererst muss manrealisieren, dass das immer noch ein Spiel ist, welches wirbetreiben. Und zwar eines, das die Welt weder verbessert nochverändert. Man ist kein besserer oder schlechterer Mensch, wenn manBundesliga-Trainer ist. Hinzu kommt, dass wir uns in einer Blasebefinden, sozusagen einer Parallelwelt zur Gesellschaft." Um ausdieser Blase herauszutreten, durchsteche er sie regelmäßig. "Es gibtviele Dinge, die mich außerhalb des Fußballerlebens begeistern, diemit dem ganz normalen Leben zu tun haben. Ich fahre Mountainbike,gehe gerne in die Natur, ich liebe die Berge und Wassersport. Wennich das erste Mal auf einem Surfbrett stehe, mache ich das genausoschlecht wie jeder andere, Bundesligatrainer hin oder her."