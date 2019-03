NOZ: Quellensteuer-Plan bayerischer Finanzämter: DIHK warnt vor Scheinlösung

Finanztrends Video zu



Osnabrück (ots) - Quellensteuer-Plan bayerischer Finanzämter: DIHKwarnt vor ScheinlösungWansleben: Steuer ginge zulasten deutscher UnternehmenOsnabrück. Finanzbeamte aus Bayern wollen künftig deutscheUnternehmen, die Onlinewerbung auf Plattformen wie Google & Coschalten, mit einer Quellensteuer zur Kasse bitten. Der DeutscheIndustrie- und Handelskammertag (DIHK) lehnt dieses Vorhaben ab.Gegenüber der "Neuen Osnabrücker Zeitung" kritisiertHauptgeschäftsführer Martin Wansleben: "Wie Gewinne aus digitalenGeschäftsmodellen besteuert werden sollen, ist eine Herausforderungfür die aktuelle Steuerpolitik. Schnell entwickelte Scheinlösungenhelfen aber niemandem weiter Im Gegenteil: Sie verursachen neueVerwerfungen zu Lasten der hiesigen Wirtschaft."Dazu gehöre das Vorhaben der bayerischen Finanzverwaltung, sichdas Geld erst einmal bei den deutschen Kunden der globalenInternet-Giganten zu holen. "Das funktioniert in der Praxis nicht.Denn es ist realitätsfern, dass kleine und mittlere Unternehmen inDeutschland sich ihr Geld in der zweiten Runde vom im Auslandansässigen Portalbetreiber zurückholen können", warnt Wanslebenweiter. Viele mittelständische Unternehmen in Deutschland dürftendeshalb auf den Kosten sitzen bleiben. Er fordert deshalb: "DieFinanzminister von Bund und Ländern müssen schnellstmöglichklarstellen, dass eine solche Quellensteuerpflicht für dieUnternehmen nicht besteht."In der kommenden Woche treffen sich die Länderfinanzminister. Dortsoll - auf Initiative Bayerns - um eine bundeseinheitliche Lösunggerungen werden.Pressekontakt:Neue Osnabrücker ZeitungRedaktionTelefon: +49(0)541/310 207Original-Content von: Neue Osnabrücker Zeitung, übermittelt durch news aktuell